طريقة عمل البسبوسة بالزبادي للشيف حسن.. «وصفات سهلة لرمضان 2022»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر البسبوسة بالزبادي، من أكثر الحلوى انتشارا خلال شهر رمضان المقبل، لذا تبحث ربات المنزل عن طريقة عملها بوصفات مختلفة وطرق متنوعة، حتى تجذب أسرتها لتنوع الأطعمة داخل المنزل والابتعاد عن مجهولة الهوية والصنع.

ويُقدم «هُن» طريقة عمل البسبوسة بالزبادي بوصفة الشيف حسن، إذ أنها تدخل ضمن جدول أكلات رمضان 2022، وهي:

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي

مقادير البسبوسة بالزبادي

دقيق ساميولينا

زبادي

جوز هند

بيكنج باودر

ماء

سكر

سمـنة

عسل جلوكوز

السيرب

سكر

ماء

عصير ليمون

مكسرات للتزيين

طريقة تحضير البسبوسة بالزبادي

اخلطي جميع المكونات مع بعضها البعض لتحصلي على عجينة طرية

ضعيها في صينية مدهونة بالزيت وادخليها فرن متوسط الحرارة حتى تنضج

ضعي المكونات على نار هادئة واتركيه ليغلي حتى يصبح نصف الكمية

اخرجي الصينية من الفرن صبي عليها السيرب الساخن

زينيها بالمكسرات وقدميها باردة

مقادير البسبوسة الطرية بالزبادي

2 كوب سميد

نصف كوب سكر

2 ملعقة كبيرة عسل

قشطة طازجة

فستق مجروش

2 علبة زبادي

نصف كوب سمنة

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

الشربات

كوب ونصف سكر

كوب ونصف ماء

عصير نصف ليمونة

ملعقة كبيرة سمنة

طريقة تحضير البسبوسة الطرية بالزبادي

اخلطي السمنة مع السميد وقلبيهم جيدا ثم ضيفي الزبادي والسكر والعسل والبيكنج بودر وقلبهم جيدا

ادهني صينية فرن بالسمنة ثم ضيفي البسبوسة وادخليها الفرن حتى تمام النضج

اسقيها بالشربات الساخن وقدميها وزينيها بالقشطة الطازجة والفستق

طريقة تحضير الشربات

اخلطي الماء مع السكر واتركيهم على النار حتى الغليان ثم ضيفي عصير الليمون وقلبيهم

ضيفي ملعقة من السمنة وقلبيهم جيدا ثم ضيفيها على البسبوسة وغطيها لفترة

مقادير جلاش بالبسبوسة

جلاش

زبدة

زبادي

ملعقة سكر

2 كوب عسل

الحشو

نصف كوب سميد

3 كوب لبن

2 بيضة

فانيليا

نصف كوب زبدة

طريقة تحضير جلاش بالبسبوسة

ضعي السميد واللبن على النار حتى الغليان

اضربي البيض والسكر والفانيليا مع التقليب الجيد

ضعي البيض والسكر فوق خليط السميد واخلطيه جيدا و سويه، على النار ثم ضعي الزبدة

ضعي نصف الجلاش في صينية

ادهني كل طبقة جلاش بالزبدة ثم ضعي الحشو وباقي الطبقات

قطعي الجلاش جيدا قبل دخوله الفرن

ادخليه الفرن حتى الاحمرار ثم اسقيه بالعسل، ويقدم فور تجهيزه