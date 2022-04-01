الامارات | الكويت: لا شبهة جنائية في حريق سوق المباركية

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: لا شبهة جنائية في حريق سوق المباركية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت قوة الإطفاء العام في الكويت، أنه لا وجود لشبهة جنائية وراء الحريق، الذي التهم عدداً من المحال التجارية في سوق السلاح مساء أمس.

وقالت في بيان لها: "إن الضباط المختصين في إدارة تحقيقات الحوادث باشروا أعمالهم يوم أمس منذ بداية اندلاع الحريق، وقاموا بجمع المعلومات من شهود الواقعة، وأخذ إفادتهم، وتبين أن بداية اندلاع الحريق كانت من أحد محلات العطور في سوق السلاح".

وأضافت أنه وبعد إخماد الحريق من المحل قام الضباط المختصين بمعاينة نقطة اندلاع الحريق مع أخذ إفادات الشهود من المحلات المجاورة، وتبين وجود عمالة كانت تعمل على فك وتركيب قواعد حديدية في أعلى المدخل الرئيسي الخاص بالمحل بواسطة معدات قطع الحديد.

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