الامارات | لأول مرة عالميا.. برغر بالذكاء الاصطناعي

شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة عالميا.. برغر بالذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مدينة جيرسي الأمريكية تدشين آلة لبيع البرغر وتقدم البرغر الطازج في غضون ست دقائق مقابل 6.99 دولار فقط.

ويصف مطورو هذه الآلة بأنها «مطعم مصغر»، ويقولون إنها تتبع عملية مماثلة لما يستخدمه الطهاة لطهي البرغر في المطاعم التقليدية، وفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وقالوا: «يشبه RoboBurger وجود طاهٍ شخصي لمدة 6 دقائق، يكرس كل اهتمامه لإعداد البرغر الخاص بك، مع فطيرة مشوية بشكل مثالي وكعكة محمصة طازجة ومقرمشة». بحسب «sputnik»

وتستخدم آلة البيع الذكاء الاصطناعي لطهي البرغر المخصص باستخدام عملية من خمس خطوات.

أوضح مطورو RoboBurger أن «RoboBurger هو مطبخ ذكي صناعيًا وذاتي التشغيل وحاصل على براءة اختراع مصمم ليشمل جميع عمليات المطعم بجزء صغير من الحجم».

يتميز الجزء الأمامي من آلة البيع بشاشة تعمل باللمس، حيث يمكن للعملاء اختيار الطبقة والتوابل الخاصة بهم.

بمجرد تقديم الطلب، يقوم الروبوت بتوزيع الفطيرة على صينية الخبز وشويها على كلا الجانبين. بعد ذلك، يتم تحميص الكعكة قبل توزيع البهارات والإضافات المختارة.

وفيما يتعلق بالمكونات نفسها، تستخدم آلة البيع «اللحوم عالية الجودة» و «الخبز المصنوع يدويًا»، وفقاً لما أفاد به المطورون.

وأضافوا: «نحن نستخدم دائمًا لحوم بقر تغذت على العشب والأغذية النباتية بنسبة 100%، ودائما ما تكون خالية من المضادات الحيوية وتتم تربيتها بدون هرمونات نمو اصطناعية».

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