4 مراحل يمر بها جسمك عند الصيام في أول أيام رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

حالة من البهجة والسعادة تغمر الشوارع احتفالا بقدوم شهر رمضان الذي يحل غدا السبت ليكون أول أيام الشهر الكريم.

لكن هل تساءلت ماذا يمكن أن يحدث للجسم أثناء صيام أول يوم رمضان؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفقا لموقعي "medicalnewstoday" و"healthline".

خلال الساعات الأولى من صيام رمضان ينخفض كل من مستوى السكر في الدم وضغط الدم، وتكون الأيام القليلة الأولى هي الأصعب لأنها عادة ما تكون مصحوبة بصداع ودوار وغثيان وجوع شديد، ويمر جسمك بـ4 مراحل:

المرحلة الأولي:

بعد 8 ساعات تقريبًا من عدم تناول الطعام، يبدأ مستوى الجلوكوز في الدم في الانخفاض، وقد تعاني من الجوع والتعب والرغبة الشديدة في تناول الطعام وصعوبة التركيز.

وبالتالي سيبدأ جسمك في الاستفادة من مخازن الجليكوجين "مخازن السكر"، وستستقر مستويات الجلوكوز في الدم لديك.

وبعد 12 ساعة، ستبدأ أيضًا في التحول إلى المراحل المبكرة من الكيتوزيه، ويتوقف جسمك عن الاعتماد على الكربوهيدرات للحصول على الطاقة ويبدأ في حرق مخازن الدهون في الجسم بدلاً من ذلك.

وفي هذه المرحلة، يتباطأ التمثيل الغذائي للشخص، ويبدأ الجسم في حرق الأنسجة العضلية للحصول على الطاقة.

المرحلة الثانية:

يقوم الكبد والعضلات بتخزين الجلوكوز، وإطلاقه في مجرى الدم كلما احتاجه الجسم، ومع ذلك، أثناء الصيام، تتغير هذه العملية، وبعد نحو 8 ساعات من الصيام، سيستخدم الكبد آخر احتياطاته من الجلوكوز، ويبدأ جسمك أيضا في تفكيك مخازن البروتين والدهون للحصول على الطاقة بدلاً من الجلوكوز.

وينتج عن هذا إنتاج أجسام الكيتون، وهو نوع من المركبات ينتج عندما يحول جسمك الدهون إلى وقود كمصدر للطاقة.

المرحلة الثالثة:

بعد صيام يوم كامل، ينتقل جسمك إلى وضع الإصلاح، ويبدأ في إعادة تدوير الخلايا القديمة أو التالفة وتقليل الالتهاب.

المرحلة الرابعة:

عندما تقضي عدة أيام من الصيام، تبدأ مستويات هرمون النمو لديك في التحول، ما يوفر لك مجموعة جديدة من الفوائد مثل: زيادة كتلة العضلات، وقد يسرع أيضًا من عملية التئام الجروح والإصابات الأكثر خطورة.

ما هي الطريقة الأكثر أمانا للإفطار؟

هناك عدة طرق يمكن للفرد أن يفطر بها بأمان:

- من الأمور المهمة تناول المياه، لتعويض النقص في الجسم أثناء الصيام.

- الحرص على تناول وجبة صغيرة على الإفطار، لأن تناول وجبة كبيرة مباشرة بعد الصيام يمكن أن يجهد الجهاز الهضمي.

- من الأفضل مضغ الطعام جيدا، كل قضمة 30 مرة على الأقل.

- يجب عليك اختيار الأطعمة المطهية جيدا والتي يسهل هضمها، وتجنب الأطعمة النيئة.

- الابتعاد عن تجربة بعض أنواع من الأطعمة الجديدة على الإفطار، لأنها يمكن أن تجعل عملية الهضم أكثر صعوبة وقد تجعل الشخص يشعر بالمرض.

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