أنامل ذهبية.. «مريم» تزين أسوار مدينة مطروح بجداريات فرعونية «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت مريم حمزة، طالبة بكلية التربية النوعية في جامعة مطروح، إنها بدأت مشوارها الخاص بالرسم على الجداريات من خلال التجربة على سور منزلها، إذ كانت تجرب الخامات المختلفة، ثم تمكنت من النجاح فيه لتنطلق عقب ذللك بالرسم على عدة جدران بعدها زاد الإقبال عليها.

وأضافت «مريم»، في مداخلة عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: «جربت أكثر من خامة، ووجدت أن هناك خامات مناسبة للجدارية، وأخرى تصلح للرسم على الورق، وفعلا رسم الجداريات صعب للغاية مقارنة بالرسم على الورق».

صعوبات كبيرة في الرسم على الجداريات

وتابعت: «الجداريات تكون في شارع مش سهلة وأعاني من صعوبة أحيانا، علشان كده مكنتش برسم جداريات كتيرة، لأنه بيتطلب مجهود جبار، وكنت أسأل والدي عن الخامات لأنه بيرسم كمان، بعدها أوظف الخامة وفقا للي عايزاه علشان تخرج بالشكل الأفضل».

كما أشارت إلى أنها ترسم منذ أن كانت في الخامسة من عمرها، وبدأت رسم الجداريات في الصف الأول الثانوي، إّ برعت في رسم الجداريات الفرعونية.

مشاركة في المعارض والمسابقات

وأوضحت «مريم» أنها لم تشارك في مسابقات، لكنها شاركت في معارض بالقاهرة وهو ما مثل تجربة رائعة تعلمت منها الكثير، إذ أطلعت عن قرب على لوحات فنانين آخرين، إذ اكتسبت أشياءً نافعة فيما يتعلق باستخدام الخامات.

وترى أن رسم البورتريهات أصعب ما ترسمه، إذ أن تصميمه على الورق ليس صعبا، لكن تنفيذه صعب للغاية، لافتةً إلى أنها تطمح في المشاركة بعدد كبير من المسابقات وزيادة الأعمال الفنية التي ترسمها.