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طريقة عمل السوبيا الجاهزة لرمضان 2022.. «وصفات سريعة بأطعمة مختلفة»

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل السوبيا الجاهزة

ساعات قليلة تفصلنا عن شهر رمضان 2022، الذي يعدّ من أهم شهور السنة، ويتجمع فيه أفراد الأسرة والأصدقاء على مائدة الإفطار، ومع اللحظات الأولى ورفع شعار الأذان يفضل البعض شُرب السوبيا التي تقوم الأمهات بإعدادها في المنزل كالمحال الكبرى وبإضافة نكهات مختلفة.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، طريقة عمل السوبيا الجاهزة، بوصفة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل السوبيا الجاهزة

مقادير السوبيا

لبن  

أرز  

ليمون  

مستكة 

سكر  

ملح  

كريمة  

جوز هند مبشور  

طريقة تحضير السوبيا الجاهزة

في خلاط كهربائي اخلطي المكونات جميعها مع بعضها البعض جيدا

صبيها في أكواب بها قطع ثلج وقدميها

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مقادير السوبيا البودرة

لبن

لبن بودرة

سكر  

جوز هند  

ملعقة كبيرة نشا  

كيس فانيليا  

2 ملعقة كبيرة كريم شانتيه  

طريقة تحضير السوبيا البودرة

يطحن السكر وجوز الهند باستخدام كبة كهربائية

تضاف الفانيليا والكريمة البودرة والنشا واللبن البودرة، ويخلط جيدا ويحفظ في برطمان

يوضع في الخلاط مع لبن سائل ويخلط جيدا، ويقدم باردا

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مقادير السوبيا الحادقة

2 كيلو لبن   

عيش كيزر   

عيش فينو أو توست

ملعقة صغيرة فانيليا

كوب ارز مطحون

مستكة  

ملعقة صغيرة ملح

ليمون  

كوب سكر  

كوب زبادي  

قرفة  

طريقة تحضير السوبيا الحادقة

يوضع كيلو ونصف من اللبن على النار حتى يغلي مع السكر والفانيليا والمستكة المطحونة مع ملعقة سكر

يترك الخليط حتى يسخن ثم تضاف لبابة العيش بعد طحنها ويقلب حتى يذوب

يقلب الأرز المطحون مع باقي اللبن ثم يضاف إلى خليط اللبن على النار ويقلبوا جيدا حتى يثقل القوام

يضاف ملح الليمون ويقلب لمدة 5 دقائق ثم يرفع من على النار و يضاف إليه الزبادي

توضع في الثلاجة لمدة 12 ساعة ويقدم مع رشة القرفة 

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مقادير سوبيا بالفستق والآيس كريم

بودرة سوبيا  

آيس كريم فانيلا  

فستق  

لبن  

سكر  

ثلج  

طريقة تحضير سوبيا بالفستق والآيس كريم

تخلط كل المكونات في الخلاط ويقدم العصير

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مقادير سموزي السوبيا

عصير سوبيا  

آيس كريم فانيليا  

مكسرات  

طريقة تحضير سموزي السوبيا

تخلط جميع المكونات في الخلاط ويقدم باردا

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مقادير عصير قصب بالسوبيا 

عصير قصب  

بودرة سوبيا  

لبن  

سكر 

فستق 

طريقة تحضير عصير قصب بالسوبيا

تخلط كل المكونات في الخلاط ويقدم العصير

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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