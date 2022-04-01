حكم قراءة القرآن للحائض في رمضان.. هل يجوز من الهاتف أو كتب التفسير؟

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

تخشى المرأة الحائض التقصير في بعض العبادات خلال شهر رمضان الكريم، والذي يحل علينا غدا السبت، لأنها يجب أن تمتنع عن الصوم والصلاة، لذا تتساءل الكثير منهن عن «هل يسري نفس الحكم على قراءة القرآن؟»، وهو سؤال يحير العديد ويسعين أحيانا إلى الاستماع إليه عبر الراديو والتليفزيون، أو قراءته من الموبايل، كي يتمكن من عيش الأجواء الروحية لشهر الصوم، ولكن «ما حكم قراءة القرآن للحائض في رمضان؟»، إذ ورد ذلك السؤال لأحد أئمة الأزهر الشريف في برنامج تليفزيوني، ليوضح سبل قراءة القرآن للمرأة، وكذلك كيفية ختمه في الشهر الكريم وهي حائض.

حكم قراءة القرآن للمرأة الحائض في رمضان

حل الشيخ رمضان عبدالمعز ضيفا على برنامج «الدين والحياة»، عبر قناة «الحياة»، مع المذيعة والإعلامية دعاء فاروق، ورد خلال البرنامج على «حكم قراءة القرآن للحائض في رمضان، فهل يجوز؟»، هو ما رد عليه الشيخ رمضان، إذ أكد على أن قراءة القرآن لا مشكلة فيها بالنسبة للحائض، ولكن المشكلة الأساسية في دخول المسجد والمكوث فيه: «ولو كانت عابر سبيل تدخل عادي، وتخرج من الحتة التانية».

الحائض يمكن أن تطوف بالكعبة وتقرأ القرآن

وتابع أنه لا يجب على المرأة الحائض أيضا أن تطوف بالكعبة: «لحد ما كانوا مسافرين ولم ينقطع عنها الدم، ومطافتش يجب أن تحتاط بنفسها جيدا، وتدخل تطوف 7 أشواط، وتذهب للصفا والمروة ولا تصلي لأنها في الدورة الشهرية، وذلك في آخر يوم فقط».

وأوضح الشيخ رمضان عبدالمعز: «المؤمن لا ينجس أبدا، إحنا تجاوزا بنقول طهارة ولكنها أصلا طاهرة، وربنا أمر في الحالة دي لا صلاة ولا صيام، ولكن هل يجوز قراءة القرآن؟، نعم يجوز قراءة القرآن طبعا خلال الحيض عادي، الممنوع أنها تمسك قرآن، ولكن ممكن تمسك كتاب تفسير وتفتحه وتقرأ منه عادي مفيش أي مشكلة في القراءة نفسها، ممكن على الموبايل أو الأيباد، وتختم القرآن كمان، الفكرة كلها في المصحف ممنوع تمسك المصحف تبجيلا للمصحف، ولكن مش غلط أنها تقرأ قرآن من أي وسيلة أخرى زي ما ذكرت من كتاب تفسير أو من الموبايل مفيش أي مشكلة».