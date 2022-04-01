الامارات | "1نيسان/ ابريل" : العالم يحتفل اليوم بالكذب !

شكرا لقرائتكم خبر عن "1نيسان/ ابريل" : العالم يحتفل اليوم بالكذب ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يصادف اليوم يوم كذبة نيسان April Fools' Day الذي يحتفل به قسم كبير من شعوب ودول العالم في 1 نيسان/إبريل من كل عام وهو يوم المقالب والأكاذيب،

فما هي قصة كذبة نيسان؟

تحتفل غالبية دول العالم بكذبة نيسان أو كذبة إبريل في الأول في الشهر الرابع من كل عام وفقاً للتقويم الميلاديّ، وذلك من خلال تطبيق الخدع والنكات، ويسمّي الأوروبيون ضحايا يوم إبريل بأغبياء كذبة إبريل، ورغم شعبية هذه المناسبة، إلّا أنّها لم تأخذ شكل الاحتفال الرسميّ في أي بلد في العالم، حيث إنّها بقيت مرتبطة بالدعابات فقط، وتوجد العديد من الروايات التي تبيّن سبب نشوء كذبة نيسان، فيقال مثلا أن كذبة نيسان ظهرت في فرنسا عندما قام شارل التاسع عام 1582 بتعديل التقويم حيث كان الاحتفال بعيد رأس السنة يبدأ في يوم 21 من مارس/آذار، وينتهي في اليوم الأول من أبريل/نيسان بعدما يتبادل الناس الهدايا بمناسبة عيد رأس السنة الجديدة.

وانتشرت بعدها على نطاق واسع في الكثير من البلدان, فأخذوا يتداولونه، وقد أُطلق على ضحايا الكذبات بعض الأسماء مثل اسكتلندا أطلقوا عليها نكتة أبريل، بينما استعمل الفرنسيون اسم السمكة للدلالة عليهم، وقد أصبح أول يوم من أبريل/نيسان اليوم المباح فيه الكذب لدى جميع الشعوب في دول العالم ما عدا دولتي إسبانيا وألمانيا لارتباطه باليوم المقدس دينياً في إسبانيا ولتعارضه مع يوم ميلاد الزعيم الألماني المعروف "بسمارك".

أيضاً هناك علاقة قوية بين الكذب في أول أبريل/نيسان وبين عيد هولي المعروف في الهند والذي يحتفل به الهندوس في 31 من مارس/آذار من كل عام وفيه يقوم بعض ‏البسطاء بمهام كاذبة لمجرد اللهو والدعاية ولا يكشف عن حقيقة أكاذيبهم هذه إلا مساء اليوم الأول من أبريل/نيسان.

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