الامارات | "قلب الكويت يحترق"... 300 محل في سوق المباركية تشتعل بها النيران وخسائر بالملايين ! فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن "قلب الكويت يحترق"... 300 محل في سوق المباركية تشتعل بها النيران وخسائر بالملايين ! فيديو والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وسائل إعلام كويتية، بأن الحريق الهائل في أسواق المباركية التي توصف بـ"قلب الكويت التاريخي"، التهم مئات المحلات.

وذكرت صحيفة الراي الكويتية، الأوسع انتشارا أن "أنهت المباركية أسبوعها أمس بخسائر مليونية ودمار هائل في أعقاب الحريق الذي التهم مئات المحلات في سوق السلاح وامتد إلى محلات عطور ولوازم منزلية وغيرها، واستنفر مئات من رجال قوة الإطفاء ووزارة الداخلية والحرس الوطني".

وأوضحت الصحيفة الكويتية أن "الحريق اندلع من سوق السلاح وامتد إلى محلات العطور المجاورة، فيما بلغ عدد المحلات المتضررة نحو 300 [تصل قيمة البضائع في بعضها إلى نحو 50 ألف دينار كويتي]، وساهمت مستودعات الكحول الخاصة بتصنيع العطور والمظلات الخشبية في قوة الحريق وسرعة انتشاره وامتداده".

واستمرت جهود إخماد الحريق حتى ساعات متقدمة من الليل بعد محاصرته، فيما أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف أنه سيتم إغلاق الجزء الذي تعرّض للحريق ليومين بهدف تأمين ممتلكات أصحاب المحلات المتضررة وما حولها، والانتهاء من التحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

واقتصرت أضرار الحريق على الخسائر المادية، فيما لم تسجل حالات إصابة خطرة.

وأعلنت وزارة الصحة إصابة 14 شخصا جراء الحريق، وتم نقل أربعة إلى المستشفى الأميري وواحد إلى (مركز البابطين للحروق) وإسعاف تسعة في الموقع.

وأكد مصدر إطفائي أن بلاغا ورد إلى عمليات الإطفاء عن اندلاع حريق في محل بسوق السلاح في منطقة المباركية حيث توجه للتعامل معه خمسة مراكز إطفاء والإسناد الفني بالاضافة إلى تواجد الطوارئ الطبية.



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