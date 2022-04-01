جزيرة هول بوكس.. جنة لعشاق الاسترخاء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

تزخر جزيرة هول بوكس المكسيكية بالعديد من الشواطئ ذات الرمال البيضاء الناعمة والمياه الفيروزية الرقراقة، والتي تبدو وكأنها لوحات فنية مرسومة بإتقان تام. ونظرا لقلة أعداد السياح بها فإنها تعتبر بمثابة جنة للباحثين عن الهدوء والاسترخاء بين أحضان الطبيعة البكر.

وتقع جزيرة هول بوكس إلى الشمال من شبه جزيرة يوكاتان في المنطقة المحصورة بين خليج المكسيك والبحر الكاريبي، وتعتبر هذه الجزيرة بمثابة جزيرة أحلام استوائية؛ حيث تكثر بها الشواطئ ذات الرمال الناعمة البيضاء وأشجار النخيل المنحنية، وتسودها أجواء ساحرة لعشاق الهدوء والاسترخاء والهروب من صخب الحياة العصرية، بالإضافة إلى ظاهرة الشواطئ المتلألئة ليلا بفعل الطحالب والأعشاب البحرية على بعض الشواطئ.

ويصل السياح إلى قرية تشيكويلا الساحلية؛ حيث تنتظرهم العبّارة للوصول إلى جزيرة هول بوكس، ويشعر السياح هنا بأنهم بعيدون للغاية عن أجواء المنتجعات السياحية الفاخرة مثل كانكون وبلايا ديل كارمن الواقعة على ريفييرا المايا؛ حيث تشهد هذه الوجهات السياحية قدوم أعداد غفيرة من السياح.

أجواء استوائية دافئة

وتسود جزيرة هول بوكس أجواء استوائية دافئة على مدار العام، ويمتد الساحل الشمالي للجزيرة لمسافة 42 كلم، ولكنه يتكون في معظم أجزائه من شاطئ رملي واحد، وتفصل بحيرة "يالاهو لاجونا" بين جزيرة هول بوكس واليابسة المكسيكية، وتنتشر بها أشجار المانجروف، وهو ما أدى إلى تسميتها بالثوب الأسود "هول بوكس".

وفي غرب الجزيرة توجد المدينة الوحيدة بها، والتي تحمل نفس اسم الجزيرة، وتنتشر متاجر السوبر ماركت والمطاعم والمقاهي والبارات على مسافة قريبة من بعضها البعض في الميدان الرئيسي في المدينة، وتظهر على واجهات المنازل رسومات الجرافيتي الفنية من إبداع الفنانين المحليين، وكثيرا ما يقوم السياح بنشر صور لهذه الرسومات على شبكة إنستاجرام، ويبدو أن الجزء الأكبر من الجزيرة غير مستغل، وتخضع النطاقات الحساسة من الشاطئ لقواعد محمية المحيط الحيوي.

وتمتاز جزيرة هول بوكس بأنها خالية تقريبا من السيارات، وهو ما يعزز طابع الهدوء والاسترخاء والحياة اليومية البطيئة، وفي واقع الأمر لا توجد سيارات في جزيرة الأحلام الاستوائية، ولكن يتم استعمال عربات الجولف كسيارات أجرة.

وبشكل عام لا توفر جزيرة هول بوكس الكثير من الأنشطة والفعاليات السياحية، ولكل ما يمكن للزوار فعله هو التنزه سيرا على الأقدام إلى "بونتا كوكوس" أو التجول في الاتجاه الآخر على الشاطئ إلى منطقة "بونتا موسكيتو".

وتعتبر مشاهدة أسماك القرش الحوتي من أهم المشاهد الطبيعية في جزيرة هول بوكس، ويمكن للسياح أيضا الاستمتاع بجولات القوارب وجولات الغوص خارج الموسم السياحي أثناء فصل الصيف، والذي تنهمر فيه الأمطار بغزارة، لدرجة أنها تغمر الممرات الرملية غير الممهدة.

أكبر حقل للطحالب

ويسبح في المحيط منذ عدة سنوات أكبر حقل للطحالب والأعشاب البحرية على وجه الأرض، ويعرف باسم "حزام سارجاسوم الأطلسي الكبير"، وتستقر الأعشاب البحرية على الكثير من الشواطئ في منطقة البحر الكاريبي بكميات كبيرة بحيث يصعب التخلص منها.

وتشهد جزيرة الأحلام الاستوائية إقامة الحفلات الليلية بكثرة؛ حيث يمكن للسياح الاحتفال كل ليلة في جزيرة هول بوكس.