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جاكت أنيق لقائدي الدراجات النارية من "بوزه"

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أطلقت شركة "بوزه" “Büse” الجاكت البامب Kingman الأنيق لقائدي الدراجات النارية بسعر يبلغ نحو 180 يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الجاكت البامب Kingman الأنيق يأتي مصنوعا من خامات متينة؛ حيث إنه يشتمل على طبقة علوية مصنوعة من مادة "البولي أميد" مع طبقة تحتها مصنوعة من مادة "كيفلار" لتوفير الحماية لقائد الدراجة.

ويأتي الجاكت مزودا بواقيات في المرفق والكتف، مع إمكانية التجهيز بواقيات للظهر أيضا.

ويتوفر الجاكت البامب الأنيق بمقاسات من 48 إلى 64 للرجال ومن 34 إلى 46 للنساء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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