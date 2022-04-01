ما هو تضيق الشريان السباتي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن تضيق الشريان السباتي هو مرض يحدث نتيحة لتراكم الترسبات الدهنية المعروفة باسم "اللويحات"، والتي تسد الشرايين السباتية، التي تنقل الدم إلى العنق ثم الرأس والدماغ.

وأوضحت المؤسسة أن عوامل الخطورة المؤدية إلى تضيق الشريان السباتي هي التقدم في العمر وارتفاع ضغط الدم وداء السكري والتدخين والسِمنة وارتفاع الكوليسترول.

وتتمثل أعراض تضيق الشريان السباتي في اضطرابات الكلام واضطرابات الرؤية والصداع الشديد والدوار والخدر ومظاهر الشلل في الذراعين والساقين.

ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لتجنب الإصابة بسكتة دماغية. ويتم العلاج بواسطة أدوية سيولة الدم والمسكنات، مع إنقاص الوزن وضبط قيم السكر بالدم وضغط الدم والمواظبة على ممارس الرياضة والإقلاع عن التدخين. وفي الحالات الشديدة يمكن اللجوء إلى الجراحة.