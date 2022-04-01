طريقة عمل المكدوس السوري.. «خطوات بسيطة وأحلى من المطاعم»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر المكدوس من الأكلات الشامية القديمة ولا تخلو الموائد السورية من طبق المكدوس، بالإضافة لكونه طبقا لذيذًا فهو مهم جدا للعزومات والمناسبات، ويتم تحضيره في الولائم الكبيرة، وتتساءل الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل المكدوس السوري بدلا من شرائه، لذلك يقدم «هن» طريقة عمل المكدوس السوري بوصفة الشيف منال العالم

المكونات:

كيلو من الباذنجان «ثمار صغيرة»

ربع كليو فلفل أحمر «قطع صغيرة»

ملعقتين كبيرتين من الملح

برطمان صغير من زيت الزيتون

كوب من الجوز

4 فصوص ثوم مهروس

فلفل أحمر حراق حسب الرغبة «مطحون»

طريقة تحضير المكدوس السوري

أول خطوة في طريقة عمل المكدوس السوري اقطعي رأس الباذنجان باليد

في الخطوة التالية يتم وضع الباذنجان في اناء مع الماء بعد ويتم غليه جيدا مع إضافة القليل من الملح لمدة عشر دقائق

بعد ذلك لنجاح وصفة المكدوس السوري يصفى من الماء ويتم تقسيمه من الوسط

ضيفي القليل من الملح في داخل الباذنجان ، ثم ضعيه في مصفاة وغطيه واتركيه لمدة ليلة كاملة حتى يصفى من الماء تماماً.

بعد ذلك يتم خلط الثوم الناعم والجوز والملح والفلفل الأحمر

يضاف القليل من الخلطة داخل كل واحدة من الباذنجان ويتم وضعه في برطمان زجاجي حتى تنتهي كل الكمية الموجودة.

وبعد ذلك يتم قلب البرطمان بعد فتح الغطاء ليوم كامل حتى يتم تصفية كل الماء الزائد

بعد ذلك يتم إضافة الزيت في البرطمان بأكمله دون إضافة أي شيء آخر، ثم يترك البرطمان مغطى وتترك لمدة ثلاثة أسابيع، وبعد ذلك يصبح المكدوس السوري جاهزاً للأكل.

ينصح باستخدام ملعقة جافة لأخذ المكدوس، حتى لا تظهر طبقة بيضاء على السطح.

طريقة أخرى لعمل المكدوس السوري

المكونات:

كيلو من الباذنجان الخالي من البذور ويكون ثماره صغيره

كوب جوز مقطع قطع صغيره

فصين ثوم مفروم

ملعقتين من الفلفل الحار

ملعقة كبيرة من دبس الفلفل

كوب ونصف زيت ذرة

ملح حسب الحاجة

طريقة تحضير المكدوس السوري

قبل تحضير المكدوس السوري أولا يتم غسل الباذنجان جيدا ثم إزالة رأسه.

في إناء كبير يتم وضع كل كمية الباذنجان ثم يضاف إليها الماء وتغلق الحلة وتوضع على نار عالية لمدة 20 إلى 30 دقيقة.

في بولة زجاجية كبيرة يتم وضع كمية وفيرة من الماء البارد والثلج مقدار لترين، ثم يتم إزالة حبات الباذنجان من الماء الساخن وتوضع مباشرة في الماء البارد، ثم تترك حتى تبرد تماماً.

يتم فتح حبات الباذنجان بالطول باستخدام سكين حاد، ثم توضع كمية من الملح داخل كل حبة

في الخطوة التالية من تحضير المكدوس السوري نضع قطعة قماش في مصفاة، ونترك جوانبها تخرج من المصفاة ونضع فيها الباذنجان، ثم يتم تغطية سطح الباذنجان وتغطي لمدة يومين.

- في إناء آخر نضع الجوز ونضيف إليه الثوم والملح ودبس الفلفل والفلفل الحار وتخلط المكونات جيدا، بعد ذلك يتم حشو حبات الباذنجان بالخليط أو الحشو، وفي برطمان زجاجي كبير يتم رص المكدوس أو الباذنجان واحدة تلو الأخرى ويغطى لمدة يوم كامل ثم يقلب ليتخلص من الماء.

أخيرا يتم سكب الزيت في البرطمان في اليوم التالي حتي يغطي المكدوس، ثم يغلق وبعدها يمكن تقديمه.