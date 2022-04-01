طريقة عمل عصير الدوم المطحون.. «غني بالفوائد الصحية ومش هتشتريه من بره تاني»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

من ضمن قائمة مشروبات رمضان بعد التمور والخشاف يأتي مشروب الدوم المطحون من ضمن أولويات كثير من ربات البيوت وحتى هناك من تشتريه جاهزاً حتى لا تضطر لنقعه ليلة كاملة، لكن فوائده تكمن في طريقة عمله في المنزل بعيداً عن المؤثرات الخارجية، لذلك يقدم «هن» طريقة عمل عصير الدوم المطحون بوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي.

المكونات:

نصف كيلو من الدوم المكسر أو المطحون

كوب من السكر

2 لتر من الماء المغلي

طريقة تحضير مشروب الدوم

لعمل عصير الدوم المطحون أو المكسر أولا نضع السكر في إناء على النار ثم يضاف إليه الدوم المكسر بعد غسله جيدا ويمكن استبداله بالدوم المطحون

في الخطوة التالية من عصير الدوم المطحون نقلب كلا من الدوم والسكر في الحلة لمدة 3 دقائق حتى يأخذ السكر اللون الذهبي.

بعد ذلك يضاف الماء إلى الدوم والسكر حتى يصبح ساخنا فقط وتغطي الحلة جيدا بعد إزالتها من على النار وتترك في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

بعد مرور ليلة على عصير الدوم المطحون في الثلاجة نقوم بتصفيته ويعبأ في أكياس أو كؤوس زجاجية حسب المتاح.

نصائح لنجاح عصير الدوم

بعد معرفة طريقة عمل عصير الدوم المطحون هناك بعض النصائح من الشيف فاطمة أبو حاتي لنجاح الوصفة منها الآتي:

- قبل البدء في تحضير عصير الدوم الكامل يجب تنظيفه وغسله جيدا وتصفيته من الماء قبل إضافته إلى السكر، وإذا كان مطحوناً يتم تصفيته فقط بعد مرور ليلة كاملة على نقعه.

- استخدمي السكر الأبيض الناعم الحبيبات في تحضير عصير الدوم المطحون.

- لا يجب ترك الدوم علي النار يغلي فقط اتركيه حتى يسخن فقط.

- وجود الدوم على النار حتى يغلي لفترات طويلة يعطيه طعماً مراً.

- يجب إدخال الدوم الثلاجة مدة النقع ليلة كاملة

فوائد عصير الدوم

- عصير الدوم المطحون من العصائر الغنية بالفوائد الصحية منها أنه يقاوم الأمراض المزمنة أو الحد منها بشكل كبير مثل الإصابة بمرض السكري، بالإضافة إلى كونه يعالج ارتفاع ضغط الدم، وفقا لموقع ويب طب.

- عصير الدوم المطحون أيضا يعمل على خفض مستويات الكولسترول في الدم، وتعزيز صحة القلب والشرايين، كما يعمل على الوقاية من الجلطات القلبية والسكتات الدماغية وخفض خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية.

- يساعد عصير الدوم المطحون في تعزيز الذاكرة ومقاومة الزهايمر، كما أنه له أهمية كبيرة في سلامة الأعصاب وصحتها وعلاج الأرق.