عادات خاطئة تسبب زيادة الوزن في رمضان.. 5 نصائح لمواجهة «التخن»

القاهرة - سمر حسين - صحة

ساعات ونستقبل شهر رمضان المبارك، حيث ترتفع أصوات الآذان ومكبرات المساجد، ويهرول المسلمون لصلاة التراويح، ومن ثم التجمعات التي لا تخلو من أطباق الحلوى وغيرها من الأكلات الدسمة، حتى ارتبط الشهر الكريم بأصناف الطعام المقدمة خلاله بالولائم والعزومات والتجمعات.

ويعاني العديد من الأشخاص من اضطراب أوزانهم خلال شهر رمضان المبارك، ما بين زيادة الوزن بشكل ملحوظ، أو إنقاص الوزن بشكل كبير أيضًا، ما يدفع البعض للبحث عن نظام غذائي مناسب، للوصول للجسد الممشوق، أو الثبات على الوزن، في غضون 30 يوما.

احذري هذا الفعل في شهر رمضان.. «هتتخني»

من جانبه، حذر الدكتور أحمد عمر، استشاري علاج السمنة، من بعض الأفعال التي تصل بصاحبها لزيادة ملحوظة في الوزن، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا إن زيادة الوزن تحدث بسبب بعض العادات الخاطئة التي يمارسها العديد، وعلى رأسها اتباع نظام ريجيم قبل شهر رمضان، أو تناول الطعام دون انتظام.

قائلًا: «في أمور كتيرة بتسبب التُخن وزيادة الوزن بشراهة، وأهمها إن الجسم يكون عامل ريجيم قبل رمضان، وقتها بيكون متعطش ومع رمضان ياكل بشرهة كبيرة».

وتابع «عمر» خلال حديثه لـ «هُن»: «لو تناول الأكل بعد العشاء، أو خلال 6 ساعات قبل النوم، دول أسباب تانية بتعمل على زيادة الجسم بشكل كبير في شهر رمضان».

النظام الأمثل للتغذية في رمضان

وعن النظام الغذائي الصحي المُقرر اتباعه، لخسارة الوزن أكد استشاري السمنة، أن الأمر يتوقف على بعض النصائح، جاءت على النحو التالي:

- عدم تناول الوجبات خلال 6 ساعات قبل النوم.

- تناول الوجبات من المغرب للعشاء، وعدم الاستمرار في الطعام بعد العشاء.

- الإكثار من شرب المياه عقب آذان العشاء.

- تناول أصناف بسيطة وصحية على السحور، وعلى رأسها جبنة والزبادي والخيار، أو ثمرة فاكهة، أو أومليت بدون خبز.

- ممارسة الرياضة ساعة قبل الفطار.