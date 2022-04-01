البيتا كاروتين.. فوائدها الصحية ومصادرها الغذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قال مركز "الصحة" الألماني إن البيتا كاروتين تتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث تمتاز هذه المادة بتأثير مضاد للأكسدة، ومن ثم فهي تحد من خطر الإصابة بأمراض القلب مثل الأزمة القلبية والعديد من أنواع السرطان مثل سرطان المريء وسرطان الكبد وسرطان البنكرياس وسرطان القولون وسرطان المستقيم وسرطان البروستاتا وسرطان المبيض وسرطان عنق الرحم.

وأضاف المركز أن مادة البيتا كاروتين تعمل أيضا على تحسين وظائف المخ، ومن ثم فهي تقي من الإصابة بمرض "ألزهايمر".

وأشار المركز إلى أن الجسم يقوم بتحويل البيتا كاروتين إلى فيتامين (أ) المهم لصحة العين.

وتتمثل المصادر الغذائية للبيتا كاروتين في الخضروات والفواكه ذات اللون الأحمر والأصفر والبرتقالي مثل البطاطا الحلوة والقرع والشمندر والجزر والطماطم والفلفل والمشمش والمانجو والبابايا والبطيخ، وكذلك السبانخ واللفت والبروكلي.