الامارات | «تومـــي هيلفيـغــر» تكشــف النقـــاب عـن مجموعة حصرية لشهر رمضان الكريم

شكرا لقرائتكم خبر عن «تومـــي هيلفيـغــر» تكشــف النقـــاب عـن مجموعة حصرية لشهر رمضان الكريم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقـــــــدّم مجموعــــة رمضــــــان محــــــــدودة الإصــــدار لربيــــع 2022 تصـــــاميم للنســــــــاء والفتيـــــــــات، تنضــــح أنــــــاقـــــةً وعصــــــــرية، وتــــــلائم كـــــلّ المــــــناسبـــــات.

تفيض مجموعة The Oasis لربيع 2022 بلمسة من الرقي، إذ تزاوج ما بين جوهر تومي هيلفيغر العريق والتصاميم العصرية والراقية. وتحتضن باقة من التصاميم للنساء والفتيات، تصطبع بألوان الباستيل، بما فيها الزهري الناعم، والأزرق الناعم، والعاجي، وتزدان بلمسات من اللون الذهبي.

تزاوج القطع النسائية الأنيقة ما بين الراحة والفخامة، لتناسب الشهر المبارك، وتشمل قطعاً بقصات محتشمة بما فيها قفطانات أنيقة وفساتين طويلة، فضلاً عن فساتين بوبلين تُلفّ حول الخصر، وقطع جامبسوت.

أمّا تشكيلة الفتيات Mini-Me، فتضمّ ثلاثة فساتين رائعة، تجسّد الروح الشابة المرحة، وتشمل فستاناً طويلاً باللون الزهري الناعم، وفستان بوبلين مزداناً بنقشة أزهار الشينتز وشعار العلامة المطرّز، فضلاً عن فستان بخطوط ذهبية.

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