الامارات | «فـيـرمـونـت النخــلة» يقـدّم إفطار وسحور فيـروز تحت أضـواء النجـــوم فـي رمضـــان

شكرا لقرائتكم خبر عن «فـيـرمـونـت النخــلة» يقـدّم إفطار وسحور فيـروز تحت أضـواء النجـــوم فـي رمضـــان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدّم فندق فيرمونت النخلة لضيوفه إفطار وسحور فيروز، في الهواء الطلق تحت النجوم، في سي فيو غاردن، وكذلك داخل مطعم فلو كيتشن. وتضم قائمة الإفطار أكثر من 150 طبقاً، بما في ذلك المأكولات العربية والآسيوية والهندية والعالمية التقليدية، بما يناسب أذواق الجميع.

وتشمل القائمة أصنافاً مثل أوزي لحم الضأن التقليدي، ومحطة الخبز الصاج التي تقدم هذا النوع من الخبز مع الجبن العكاوي الدافئ والزعتر، والمشاوي العربية المشكلة، وطبق Laal Maas الهندي، وطاجن الدجاج، بالإضافة إلى المقبلات الساخنة والباردة والسلطات والسوشي والحساء، ومجموعة من الحلويات الكلاسيكية المفضلة لدى الجميع.

ويتوافر الإفطار مقابل 295 درهماً للفرد، ويشمل البوفيه عصائر رمضان والمشروبات الغازية، ويحصل الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة على خصم 50%، فيما يمكن للأطفال دون 6 سنوات تناول الطعام مجاناً.

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