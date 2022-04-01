الامارات | دبي توفر وجهات مثالية للعائلات والأصدقاء

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي توفر وجهات مثالية للعائلات والأصدقاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفر دبي لسكانها وزوارها وجهات مميزة في الهواء الطلق للاستمتاع بالأنشطة والفعاليات في الأماكن الخارجية قبل قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تضم مجموعة من الفعاليات والمرافق الترفيهية التي تشكل وجهة مثاليةً للعائلات والأصدقاء الراغبين في قضاء أجمل العطلات ونهاية الأسبوع.

وتصدرت دبي قائمة «أفضل وجهات العالم للمسافرين لعام 2022» على أحد أهم المواقع العالمية المتخصصة في مجال السفر والسياحة وهو موقع «تريب أدفايزر» ما يؤكد تزايد ثقة المسافرين الدوليين في دبي كونها وجهة آمنة مفضلة للزيارة، ويعد إنجازاً مهماً من شأنه إعطاء زخم قوي للنشاط السياحي خلال العام الجاري مع استعادة المدينة لحيويتها وتوسيع باقات عروضها المتنوعة.

ويمكن للزوار من داخل الدولة وخارجها الاستمتاع بمجموعة من الوجهات المميزة في الهواء الطلق، ومنها «وجهة السيف» التي تجمع بين التراث العريق والثقافة المحلية واللمسات العصرية المميزة والإطلالة البحرية الخلابة على «خور دبي».

وتتضمن الوجهات أيضاً «ميناء خور دبي» الذي يتميز بموقع فريد إذ لا يبعد سوى مسافة 10 دقائق عن وسط مدينة دبي، ويعد من الوجهات الشاطئية المميزة، ومركزاً تجارياً جديداً تزدهر فيه المحلات والوجهات الثقافية والشقق السكنية.

وتعد «سيتي ووك» واحدة من أجمل الوجهات الترفيهية في دبي، حيث يشتهر بتصاميم مرافقه الخارجية المذهلة ومتاجره الفاخرة ومطاعمه الراقية، ويحرص على تلبية أذواق زواره من خلال تشكيلة مميزة من المتاجر والمرافق الترفيهية والأنشطة التي تضمن للعائلات قضاء أحلى الأوقات.

وتوفر وجهة «بوكس بارك» فرصة التسوق في الهواء الطلق وسط أجواء عصرية، إذ تجمع أسلوب الحياة الحضري والمتاجر الصغيرة والمطاعم الاستثنائية والمقاهي المميزة النابضة بالحياة.

وتحتضن «لا مير»، الوجهة الشاطئية الأحدث في دبي، مجموعة من المطاعم ووجهات الجذب ومتاجر التجزئة الحصرية، وتشكل مكاناً مثالياً لعشاق الطبيعة والاستمتاع بأشعة الشمس. كما تقدم للباحثين عن ملاذ للاسترخاء أجمل الأجواء المنعشة والمسلية مع إطلالة مذهلة على المياه الفيروزية والرمال البيضاء. كما تلبي الوجهة جميع الأذواق من خلال أكثر من 130 متجراً ومطعماً إلى جانب حديقة «لا جونا واتربارك» المائية التي تضمن للعائلات قضاء أوقات مميزة.

ويقدم «منتزه ذا ووك» في «جميرا بيتش ريزيدنس» لعشاق الأجواء الشاطئية تجربة تجمع بين متعة التسوق وتجارب الطعام المميزة والنزهات الشاطئية المسلية في مكان واحد حيث يضم المنتزه مجموعة من متاجر الأزياء والحرف اليدوية والأدوات المنزلية ومحال البيع بالتجزئة لأشهر العلامات التجارية العالمية والتي تعرض المجوهرات وتقدم أشهى المأكولات والمستلزمات المنزلية.

ويبرز «ذي بوينت» بموقعه في «نخلة جميرا» واحدة من أفخر الوجهات الترفيهية والبيع بالتجزئة في الإمارة، حيث يضم أكثر من 50 مطعماً وعدداً من متاجر البيع بالتجزئة، إضافة إلى «نافورة النخلة» التي تعد أكبر نافورة راقصة في العالم، في حين تتيح هذه الوجهة للزوار الاستمتاع بنسيم البحر المنعش والمناظر الخلابة وأجمل اللحظات بالقرب من نافورة النخلة التي تقدم عروضاً يومية، كل 30 دقيقة، بين مغيب الشمس ومنتصف الليل.

ويتميز «ذا أوتلت فيليدج»، مجمع التخفيضات التجاري، بتصاميمه المستوحاة من الطراز التوسكاني ويوفر ملاذاً مثالياً بعيداً عن صخب الحياة في المدينة حيث يضم مجموعة من المتاجر التي تحمل توقيع أبرز العلامات التجارية وأهم المصممين، إضافة إلى متاجر ملابس الأطفال والأحذية والملابس الرياضية.

ومددت «القرية العالمية»، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، موسمها الحالي حتى السابع من مايو المقبل حيث يمكن للزوار استكشاف 26 جناحاً مع 3500 عرض مبهر من دول مختلفة مثل الهند ومصر والصين وإسبانيا.. كما يمكن للضيوف شراء منتجات الحرف اليدوية التقليدية والاستمتاع بألعاب مسلية وعروض ترفيهية ثقافية وتناول مأكولات شهية لدى أكثر من 200 وجهة طعام أو اختيار تجربة جولات مشوقة.

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