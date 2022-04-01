الامارات | مطعــــم «فيلدج بيسترو»

شكرا لقرائتكم خبر عن مطعــــم «فيلدج بيسترو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلذّذ بقائمة إفطار شهية في مطعم فيلدج بيسترو خلال شهر رمضان المبارك.

يرحب مطعم فيلدج بيسترو في فندق ذا فيرست كوليكشن في قرية جميرا الدائرية بشهر الصوم القادم، مع قائمة إفطار تمّ إعدادها خصيصاً للزوّار والصائمين خلال شهر رمضان المبارك. سيتمتع الضيوف كل أمسية جمعة وسبت، بدءاً من غروب الشمس، بقائمة طعام متنوعة تزخر بالأصناف الشهية من حول المنطقة والعالم.

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