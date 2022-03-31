خطوبة عصومي مقداد.. تعرف على حقيقة الصورة المسربة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خطوبة عصومي مقداد، واحدة من أكثر الكلمات بحثا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، فدائما ما تثير عائلة آل مقداد فضول المتابعين، خاصة تلك الفئة التي ارتبطت بقناة طيور الجنة الشهيرة، وبرامجها وأغنياتها وممثليها.

خطوبة عصومي مقداد.. صورة تفجر الأمر

وخلال الساعات القليلة الماضية، تداول العديد من الرواد صورة لليوتيوبر الشهير عصومي مقداد، رفقة إحدى الفتيات الحسناوات، وعلى الفور زعم البعض أنها خطيبته، على الرغم من عدم إشارة ابن مؤسس قناة طيور الجنة لهذا الأمر، وسرعان ما بدأت التهاني والمباركات، بينما وجد البعض أن الأمر بعيدًا لصغر سنه، وإنها مجرد صديقة.

شائعة ارتباط عصومي مقداد

جدير بالذكر، أنه تداولت أنباء العام الماضي، عن ارتباط عصومي مقداد، بالفنانة الأردنية أمل قطامي، بطلة قناة «كراميش»، لكن اتضح أن الأمر مجرد شائعات فيما بعد.

آخر ظهور لـ عصومي مقداد

وكان آخر ظهور لـ عصومي​ مقداد، كانت صورة عبر «انستجرام»، جمعته بشقيقه اليوتيوبر وليد مقداد وزوجته نور غسان، وعلق عليها: «أول صورة مع وليد ونور في الحساب.. منورين أخوي ومرت أخوي. شو أنسب تعليق للنظرة في الصورة الثانية؟».

من هو عصومي مقداد؟

- من عائلة آل مقداد، ولد في عام 2001.

- والده خالد مقداد مدير ومؤسس قناة طيور الجنة الشهيرة.

- نجم قناة طيور الجنة؛ إذ تألق في البرامج والأغاني والأناشيد رفقة شقيقه وليد مقداد.

- درس إدارة الأعمال الدولية في جامعة الخليج.