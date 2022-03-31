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طريقة عمل قطايف عصافيري بالنوتيلا.. زي الجاهزة بالظبط

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

قطايف عصافيري بالنوتيلا

طريقة عمل قطايف عصافيري بالنوتيلا، وصفة تبحث عنها ربات المنازل قبل ساعات من استقبال شهر رمضان الكريم، للاستعداد لتحضير أشهى وألذ أطباق الحلوى الشرقية ذات الطابع الغربي بالمنزل. 

وتعد القطايف من الأطباق المميزة على طاولة الإفطار، لتناولها عقب الوجبة الرئيسية، مع الشاي، أو العصائر الطبيعية. 

وفي السطور التالية، يرصد «هُن» طريقة عمل قطايف عصافيري بالنوتيلا، بخطوات سهلة وغير مُكلفة. 

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مكونات عمل قطايف عصافيري بالنوتيلا

نصف كيلو جرام من قطايف متوسطة الحجم العصافيري.

نصف كيلو من الشيكولاتة النوتيلا الجاهزة.

نصف كوب فستق حلبي مجروش

زيت نباتي للقلي

شربات للتحلية (سكر - ليمون - ماء - رشة فانيلا)

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طريقة عمل قطايف عصافيري بالنوتيلا

اخلطي مكونات الشربات جيدا على النار، حتى يتثاقل قوامه ويصبح متماسك.

لفي القطايف الجاهزة الصغيرة، على شكل أصابع فارغة، أو على شكل قمع.

اضغطي أسفل القطايف بعد لفها، حتى تلتصق جيدا.

اقلي الأصابع في الزيت حتى تصبح باللون الذهبي.

ارفعيها من على النار، وانتظري حتى تبرد ثم احشيها بالنوتيلا.

اسقيها بالشربات المحلي، وزينيها بالفستق المجروش.

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مكونات عمل قطايف عصافيري بالنوتيلا بطريقة أخرى

2 كوب من الدقيق

1/2 كوب من السميد الناعم

1 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

2 كوب من الماء

 ملعقة صغيرة من ماء الزهر

نوتيلا

شرابات السكر

فستق مطحون

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طريقة عمل قطايف عصافيري بالنوتيلا 

اخلطي جميع المكونات السابقة عدا النوتيلا ومكونات التزيين بالخلاط الكهربائي.

اتركي الخليط لمدة 30 دقيقة حتى يرتاح.

اسكبي القليل من الخليط على سطح ساخن، بواسطة ملعقة كبيرة، حتى تحصلي على دائرة بالحجم الصغير.

انتظري حتى تصبح قاعدة العجين ذهبية اللون.

اخرجي شرائح القطايف من على النار، وكرري ذلك مع باقي الخليط.

اتركي القطايف لتبرد تماما.

لفي القطايف على هيئة قمع، مع الضغط عليها حتى تلتصق.

احشيها بالنوتيلا، ثم اسقيها بالشربات المحلي، وزينيها بالفستق المجروش.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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