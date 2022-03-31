لو بتقلق كتير.. 8 أطعمة "هتخليك هادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

القلق هو حالة صحية عقلية تؤثر على ما يقرب من 8 ٪ من سكان العالم وغالبًا ما يروج الباحثون لفوائد تمارين التنفس والتمارين البدنية كوسيلة للمساعدة في التعامل مع أعراض القلق واتضح أن العديد من الأطعمة التي يستهلكها الكثير منا على أساس يومي يكون لها تأثيرات مهدئة.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز 8 أنواع من الأطعمة تساعدك في تهدئة القلق، وفقا لموقع " healthdigest".

1. البيض:

البيض يحتوي على مركبات تجعله رائعًا للمساعدة في تقليل القلق، ويرجع السبب الرئيسي في أن البيض يساعد في تقليل القلق هو احتوائه على حمض أميني يسمى "التربتوفان"، ويساعد التربتوفان في إنتاج مادة السيروتونين، والتي تؤثر على كل شيء من مزاجنا إلى نومنا وما بعده، ومن المعروف أن السيروتونين يعزز وظائف المخ، مما يساعد في تخفيف بعض أعراض القلق.

ويمكن للكبد أيضًا استخدام التربتوفان كوسيلة لإنتاج فيتامين ب 3 ويساعد أيضا في وظيفة التمثيل الغذائي وإنتاج الحمض النووي

2. بذور الشيا:

تحتوي بذور الشيا على أحماض أوميجا 3 الدهنية وبالتالي فهي تفيد أدمغتنا بشكل كبير، وتحتوي أيضا على الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم، بالإضافة إلى أحماض أوميغا 3 الدهنية، وكلها مجتمعة لتخلق عواقب صحية إيجابية مثل الكثير من الأطعمة الأخرى التي يُعتقد أنها تقلل القلق، وهناك الكثير من الأدلة التي تثبت أن المركبات الفردية التي تحتوي عليها بذور الشيا مفيدة في حد ذاتها.

3. الشوكولاته الداكنة:

من أكثر الأطعمة المغرية التي تساهم في تقليل وتهدأ القلق، وذلك لأنها تحتوي على كميات وفيرة من العديد من المواد التي يُعتقد أنها تؤثر بشكل إيجابي على عمل أدمغتنا وأعصابنا، وتشمل هذه المركبات التربتوفان والمغنيسيوم والفلافونويد ومركبات الفلافونويد هي نوع من مادة البوليفينول التي تساعد في تقليل الالتهاب العصبي وتدفق الدم وحتى تقليل موت خلايا الدماغ، بالإضافة إلى ذلك فيعتبر المغنيسيوم الذي تحتويه الشوكولاتة الداكنة من العناصر الغذائية التي تقلل من أعراض الاكتئاب.

4. الزبادي:

يمكن للأطعمة المخمرة، بما في ذلك الزبادي، أن تعزز قوة بكتيريا الأمعاء الطبيعية المفيدة، مما قد يقلل من الشعور بالتوتر والقلق، وأظهرت العديد من الدراسات أن الأطعمة المخمرة تساعد بعض الأشخاص على الشعور بالسعادة، وهذا يرجع في الغالب إلى البكتيريا الصحية في منتجات الأطعمة المخمرة، ومن المعروف أن هذه البكتيريا الصحية لها تأثيرات إيجابية على صحة أدمغتنا.

5. الكركم:

يساهم الكركم في تقليل الالتهاب في جميع أنحاء جسمك وتؤثر العديد من فوائد الكركم بشكل إيجابي على عقلك وحالتك المزاجية أيضًا، وذلك بفضل الكركمين هو الموجود به وهو مركب في التوابل يعمل على استقرار الحالة المزاجية.

6. الشاي الأخضر:

يساهم تناول الشاي الأخضر في تقليل القلق بشكل طبيعي، وذلك بفضل احتوائه على حمض أميني، وهو في الأساس قطعة مكونة للبروتين تسمى "L-theanine".

ووجدت إحدى الدراسات أن ذلك مرتبط بشكل خاص بانخفاض مستويات الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، ويمنع هذا الحمض الأميني الأعصاب من الإثارة المفرطة، ويحتوي أيضًا على مضادات أكسدة تسمى epigallocatechin gallate (EGCG) تساعد في صحة الدماغ وتوفر الشعور بالهدوء عند تناولها مع الأحماض الأمينية L-theanine.

7- البابونج:

يشتهر البابونج مثله مثل الشاي الأخضر والكركم، بكونه مهدئًا ويستهلكه الأشخاص المهتمون بالصحة، والبابونج هو عشب يحتوي على مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات وتتفاعل بعض المركبات الموجودة في البابونج مع العديد من النواقل العصبية التي تساعد على تنظيم الحالة المزاجية، وتشمل هذه الناقلات العصبية السيروتونين والدوبامين ، وهما مهمان عندما يتعلق الأمر بصحتنا العقلية.

8- الفلفل:

يحتوي الفلفل على كمية كبيرة من فيتامين سي، والتي يكون لها آثار إيجابية عندما يتعلق الأمر بتنظيم قلقنا.

لمتابعة كل ما يخص النصائح الطبية ومعرفة كيف تحافظ على صحتك الجسدية والنفسية.. اضغط هنا