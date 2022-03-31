عادات عليك التوقف عنها فورا.. تزعج الآخرين وتجعلهم ينفرون منك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

معظم الأشخاص لديهم بعض العادات السيئة، حيث يدرك الأشخاص بعضًا منها، وآخرون لا يدركون ما يقومون به، مع العلم أن تلك العادات قد تزعج الآخرين.

السلوكيات الخاطئة التي يفعلها في الأماكن العامة، قد تثير غضب بعض الأشخاص، لذا في التقرير التالي سنوضح أبرز تلك العادات لتجنب القيام بها، وذلك وفقًا لما ذكره bestlife، والتي تتمثل فيما يلي:

تناول الطعام بصوت عالي

سواء كنت تتناول الحساء أو تتناول قضمات كبيرة من الأطعمة، فيجب الحرص على عدم إصدار صوت مزعج قد يثير اشمئزاز من حولك، حتى لا ينفر الأشخاص من تناول الطعام معك.

وضع حقيبة اليد على المقعد

من العادات التي تثير غضب الأشخاص وضع الحقيبة على المقعد في الأماكن العامة، أو في وسائل النقل العام، وذلك لأن الحقيبة لا تكون أثمن من جعل شخص آخر يجلس على المقعد، يجب التأكد من عدم وجود أحد يرغب في استخدام المقعد.

عدم الوقوف في جانب واحد على السلم المتحرك

على الرغم مما يعتقده الكثير من الناس، هناك قواعد لاستخدام السلم المتحرك، وهي الأنتقال إلى اليمين عندما تكون واقفًا، وضرورة الالتزام بالجانب الأيسر إذا كنت تمشي لأعلى أو لأسفل.

استخدام هاتفك أثناء التحدث إلى شخص ما

قد يبدو الأمر بسيطًا بالنسبة لبعض الأشخاص، ولكن إذا كنت تسحب هاتفك أثناء التحدث إلى شخص ما، فمن المؤكد أنك ستثير أعصابه من خلال القيام بذلك، حيث يوضح ذلك الشخص أنك تتجاهله ولا تهتم بما يتحدث به معك.

إصدار صوت من القدمين

هناك بعض الأشخاص التي لا تستوعب أن هناك آداب المشي، كما أن إحداث ضوضاء من القدمين في الأماكن العامة، أو في أماكن العمل أمر مزعج للأشخاص المجاورين لك، وخاصة في العمل حيث يسبب ضيق الزملاء، وعدم تركيز.

التحدث في السينما

يصدر بعض الأشخاص أصوات في السينما، ما بين الحديث عن أحداث الفيلم، أو من خلال الحديث عن موضوعات خاصة، مما يسبب ازعاج للأشخاص المجاورين، لذا يجب التوقف عن فعل ذلك.



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