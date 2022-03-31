ضع كوب مياه تحت السرير قبل الذهاب إلى الفراش.. وشاهد ما يحدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

حالة النفسية السيئة والشعور بالسلبية واحدة من الأعراض التي يمكن أن تصيب كثير من الأشخاص، ربما يعود الأمر إلى الإصابة بمرض عضوي، وأحيانًا إلى مجرد مشاعر سلبية، وعلى الرغم من أن معظمنا لا يؤمن بحقيقة الطاقة السلبية المحيطة بنا، إلا أن هناك اختبارًا بسيطًا يمكن أن يثبت ذلك، وستدهشك النتيجة، وفقا لما جاء في موقع "boldsky".

كيف تؤثر الطاقة السلبية على حياتنا؟

الطاقة السلبية لها تأثير على صحتنا العقلية، هذا هو أحد أسباب الحاجة إلى التخلص منه بطقوس روحية، ومن الطقوس البسيطة الفعالة التي يمكنك تجربتها للتخلص من الطاقة السلبية، كل ما عليك فعله هو الاحتفاظ بكوب من الماء تحت سريرك لقتل المشاعر السيئة التي كانت تحيط بك.

ما هو الاختبار؟

تحتاج إلى وضع الكوب المملوء بالماء أسفل السرير وتركه طوال الليل، وفي الصباح، افحص كوب الماء ولاحظ ما إذا كان غائمًا أو إذا كان يحتوي على فقاعات، إذا كان يحتوي على أيٍّ منهما، فهذا يعني أن كوب الماء قد امتص الطاقة السلبية.

ومن ناحية أخرى، حتى لو كان الكوب صافياً والماء ليس به فقاعات، يجب أن يمتص المشاعر السيئة.

لماذا كأس من الماء؟

تشير الأبحاث أن الماء هو أحد العناصر الرئيسية التي تجذب الطاقة السلبية، واستخدامه بالشكل الصحيح يمكن أن يزيل المشاعر السلبية من حولك بكفاءة.



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