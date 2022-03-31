"بتحب الجبنة الموتزاريلا".. هذا ما يحدث لجسمك عند إضافتها إلى الأكل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعتبر الجبنة الموتزريلا من أنواع الجبن المفضلة لدى كثير من الأشخاص، وذلك لاحتوائها على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية وغنية بالعناصر الغذائية الأساسية، إضافة إلى أنها تدخل في عديد من الوصفات والأكلات، ما يمنحك مذاق لذيذ.

لذا نذكر لكم الأسباب التي تجعل الجبنة الموزاريلا إضافة ممتازة لنظامك الغذائي، وفق لما أوضح موقع "stylecraze".

- مصدر للبيوتين:

مصدر جيد للبيوتين ويسمى أيضًا فيتامين ب 7، نظرًا لأن هذه المغذيات قابلة للذوبان في الماء، فإن الجسم لا يخزنها، وبالتالي فإن استهلاكها يلبي احتياجاتك الغذائية، إذ يمنع تقصف الأظافر، ويخفض أيضًا مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.

- محاربة الأمراض:

كونها غنية بفيتامين B2 أو الريبوفلافين، الذي يساعد الجسم على محاربة الأمراض، ونوبات الصداع النصفي، وفقر الدم، كما أثبتت خصائصه المضادة للأكسدة.

- السيطرة على الكوليسترول الضار:

تحتوي أيضًا على فيتامين ب 3 أو النياسين، والذي يلعب دورًا محوريًا في تحويل الدهون إلى طاقة مناسبة في جسم الإنسان، إلى جانب ذلك، يساعد في السيطرة على الكوليسترول، ويمنع ظهور أمراض مثل مرض السكري والتهاب المفاصل.

- غنية بالفيتامينات التي تذوب في الدهون:

تحتوي جبنة الموزاريلا أيضًا على فيتامينات مهمة تذوب في الدهون مثل( D و E و A )، وهذه الفيتامينات ضرورية لامتصاص الكالسيوم، ولحماية العظام ولحماية غشاء الخلية.

- تقوية العظام:

توفر كمية عالية من الكالسيوم، وهو معدن رئيسي مطلوب لصحة أفضل للعظام ولحماية مينا الأسنان، إلى جانب ذلك، يلعب دورًا في حماية عضلات القلب، والتقليل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

- مصدر جيد للفوسفور:

بفضل احتوائها على كمية مناسبة من الفوسفور، ما يساعد جسم الإنسان على امتصاص الكالسيوم من الأطعمة، وتسهيل عملية الهضم والأداء السليم للكلى، إضافة إلى محاربة إجهاد العضلات.

- مصدر البروتين:

من أفضل فوائدها أنها مصدر جيد للبروتين، لذا إن تناولها يبقيك نشيطًا ويعزز قوة العضلات لديك.

- خفض ضغط الدم:

البوتاسيوم معدن رئيسي آخر موجود في هذا الجبن، إذ يساهم في محاربة الآثار الضارة الناجمة عن استهلاك الصوديوم، وخفض ضغط الدم.

- إنقاص الوزن:

يلعب الكالسيوم الموجود في هذا الجبن على الشعور بالامتلاء والشبع لأطول فترة ممكنة، ما يعزز إنقاص الوزن بصورة ملحوظة.

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