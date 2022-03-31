عمل قطايف بالكريم شانتيه.. أسهل وأرخص من الجاهزة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

قطايف بالكريم شانتيه، واحدة من الوصفات التي تبحث عنها السيدات قبل ساعات من استقبال شهر رمضان المبارك، الذي ارتبط عادًة بأصناف الحلوى الشرقية الشهيرة، كالقطايف، والكنافة، وبلح الشام وغيرها من الحلويات.

وتعد قطايف بالكريم شانتيه، واحدة من ألذ الحلويات الشرقية التي يفضلها الكثيرون، ويجلبونها مقابل تكلفة عالية، ما يدفع العديد من ربات المنازل لتحضيرها في المنزل.

وإليكِ طريقة عمل قطايف بالكريم شانتيه.

مقادير عمل قطايف بالكريم شانتيه

2 كوب من الدقيق

1/2 كوب من السميد الناعم

1 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

2 كوب من الماء

ملعقة صغيرة من ماء الزهر

كريم شانتيه

شربات السكر

فستق مطحون

طريقة عمل قطايف بالكريم شانتيه

احضري الخلاط الكهربائي، وضعي الدقيق والسميد والبيكنج البودر والماء وماء الزهر بالتدريج ثم اخلطيهم لمدة دقيقتين.

اتركي الخليط لمدة نصف ساعة حتى يرتاح.

حضري القطايف، من خلال سكب القليل من خليط القطايف على سطح ساخن حتى تحصلين على دائرة بالحجم الذي تريدينه.

انتظري لدقائق حتى تتحول قاعدة العجين إلى اللون الذهبي، ثم ارفعيها من على النار.

كرري العملية مع باقي الخليط.

اتركي القطايف حتى تبرد تماما.

اضغطي عليها للتأكد من نضجها.

احشي القطايف بالكريم شانتيه، ثم رصيها في طبق التقديم.

رشي عليها الفستق المطحون ثم شربات السكر.

طريقة عمل قطايف بالكريم شانتيه في الخلاط

يمكنك عمل قطايف بالكريم شانتيه في الخلاط، فهي أكثر طرق صناعة القطايف سهولة ولا تحتاج لمكونات كثيرة.

مكونات قطايف بالكريم شانتيه في الخلاط

كوبين ونصف دقيق

ملعقة كبيرة خميرة

ملعقة كبيرة لبن بودرة

رشة ملح

كوبين من الماء

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

طريقة عمل قطايف بالكريم شانتيه في الخلاط

في البداية احضري جميع المكونات السابقة في وعاء واخلطيها جيدا.

اضربي المكونات في الخلاط، حتى يصبح العجين سائل ويترك لمدة ساعة حتى يختمر، مع التقليب بين الحين والآخر.

ضعي القطايف في طاسة أو مقلاة كبيرة حتى تأخذ اللون الأحمر من أسفل، وتكون فقعات صغيرة من أعلى.

اخرجي القطايف على قطعة قماش حتى تبرد.

احشيها بالكريمة وتقلى في الزيت وتسقى بالشربات.