أعمل إيه لو طفلي فاتته جرعة تطعيم شلل الأطفال؟.. وزارة الصحة تجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

أعمل إيه لو طفلي فاتته جرعة تطعيم شلل الأطفال؟، سؤال يرواد الكثير من الأمهات اللاتي قد يفوت طفلها موعد تطعيم شلل الأطفال لظروف مختلفة، ولا تعلم ما عليها فعله حتى تعوضه عن ذلك التطعيم المهم، وهو ما أجابت عنه وزارة الصحة المصرية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

وشددت وزارة الصحة في البداية على أهمية أن يُعطى الطفل جرعة تطعيم شلل الأطفال وقت الحملة، وأنه من الضروري ألّا تفوته، لكن في الوقت ذاته فإن الطفل داخل مصر يتلقى جرعات متعددة من تطعيم شلل الأطفال على النحو التالي:

ـ 7 جرعات روتينية، إلى جانب الحملات القومية.

ـ جرعات اللقاح المعطل IPV (3).

وأكدت وزارة الصحة، أن الطفل يتمتلك حماية بدرجة كبيرة، وفي الوقت ذاته توجد فرصة تعويض جرعة الحملة المتاحة، عبر مكاتب الوزارة، وتستمر أحيانا حتى انتهاء وقت الحملة، في إطار حرصها على أن يتاح للجميع تطعيم شلل الأطفال دون أي استثناء.

هل مرض شلل الأطفال لا يصيب الأطفال الأكبر من 5 سنوات؟

وأجابت وزارة الصحة المصرية عن سؤال فحواه: «هل مرض شلل الأطفال لا يصيب الأطفال الأكبر من 5 سنوات؟»، قائلة إنه من النادر جدا أن تحدث إصابة بمرض شلل الأطفال داخل المجموعة العمرية الأكبر من 5 سنوات، ولهذا فإن التركيز الأكبر على الفئة العمرية الأقل من 5 سنوات مع الحرص الدائم على إعطائهم جرعة تطعيم شلل الأطفال بشكل سليم.

الفئات الممنوعة من تطعيم شلل الأطفال

أولا: الأطفال الذين يعانون من مرض نقص المناعة الأولي، ويحدد ذلك من خلال طبيب الأطفال فقط.

ثانيا: الأطفال الذين يتلقون أدوية تثبيط لجهاز المناعة، مثل العلاج الكيميائي أو الأمراض المناعية والسرطان والكورتيزون بجرعات كبيرة لمدة أكبر من أسبوعين.

ثالثا: الأطفال المصابون بسرطان الدم.

مع التشديد على إمكانية تأجيل التطعيم في حالة الإعياء الحاد للطفل، وإذا كان مصاحبا بارتفاع في درجة حرارة الجسم أو لا، ويؤجل التطعيم حتى تستقر حالته وزوال تلك الأعراض.