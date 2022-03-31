الامارات | شاهد.. حريق ضخم يلتهم سوق المباركية‬⁩ بالكويت (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حريق ضخم يلتهم سوق المباركية‬⁩ بالكويت (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شب حريق ضخم وسط سوق المباركية في الكويت، اليوم الخميس، حيث سارعت فرق الإطفاء في السيطرة عليه بعد أن التهم عددا من المحلات في السوق.

ويقع سوق«المباركية» في منطقة القبلة، وهو سوق تراثي، وسمي نسبة إلى الشيخ مبارك الصباح، ويتميز بتصميمه الذي يشبه الأسواق القديمة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الكويتية مدى ضخامة الحريق، الذي ظل مشتعلا لفتره، وأثار حالة من الهلع بين المواطنين في المنطقة، قبل السيطرة عليه.

وقالت صحيفة «القبس» الكويتية أن ثمانية فرق إطفاء تضم اكثر من 50 عنصرا تعاملت مع الحريق.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إطفائي قوله إن الحريق انتشر بسرعة كبيرة بسبب طبيعة الموقع والمواد المحترقة، لافتاً إلى أن الحريق لم يسفر عن وقوع وفيات أو إصابات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news