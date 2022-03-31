أرباح لا تصدق من فيديو طلاق أحمد حسن وزينب: كسبانين بالدولار (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل، أثارها اليوتيوبر الشهير أحمد حسن، وزوجته زينب، بعدما أعلنا خبر انفصالهما لمتابعيهما عبر قناتهما على موقع «يوتيوب»، عقب 4 سنوات من الزواج، أسفرت عن طفلتين؛ وأكدا استمرارهما كصديقين، خاصة أن الانفصال حدث بهدوء تام.

انقسام الرواد حول انفصال أحمد حسن وزينب

وعلى الفور انقسم الرواد على فيديو «الانفصال»، بين متعاطفين مع زيجة أحمد حسن وزينب، متمنين لهما العودة مجددا، وبين تكذيب الأمر؛ إذ وجد البعض أن المقطع ما هو إلا «كذبة أبريل».

أرباح فيديو طلاق أحمد حسن وزينب

وعقب 24 ساعة من نشر مقطع الفيديو، الذي حقق أكثر من مليون مشاهدة، حصد مبالغ كبيرة في ساعات، وفقًا لما رصده موقع «socialblade»؛ إذ وصلت الأرباح إلى 5900 دولار، ما يعادل 107860.85 جنيه مصري.

انفصال أحمد حسن وزينب

وأعلن اليوتيوبر أحمد حسن، انفصاله، مساء أمس، عن زوجته زينب، من خلال نشر صورة جمعته بها، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وعلق أحمد حسن على الصورة قائلا: «قدر الله وما شاء فعل، بعد 4 سنين زواج كانوا أسعد 4 سنين في حياتي، وربنا رزقنا بطفلين زي القمر، قررنا الانفصال بشكل رسمي وبهدوء ودون أي خلافات».

في المقابل، أعلنت زينب خبر انفصالها عن زوجها، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بنشر صور تجمعهما، وعلقت عليها: «طبعا أنا مش عارفة أبدأ إزاي أو منين، بس اللي حابة أقوله إنك صديق الكفاح وكنت أغلى وأحلى حاجة حصلت في حياتي، خلي بالك من نفسك، وبكل هدوء وأدب واحترام انفصلنا، وأدعو الله فيما هو قادم أن يوفقه».