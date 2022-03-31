الامارات | مصر.. إعفاء قيادات كبرى في مستشفيين بسبب واقعة فاضحة

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. إعفاء قيادات كبرى في مستشفيين بسبب واقعة فاضحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة بقنا في صعيد مصر، إعفاء الهيكل الإداري بمستشفيات فرشوط المركزي، ونجع حمادي العام، من مناصبهم.

وقال المصدر حسب "القاهرة 24 " أن القرار جاء بسبب اكتشاف واقعة انتحال شاب صفة طبيب نساء، والعمل داخل المستشفيين على مدار خمس سنوات.

وأوضح المصدر أن لجنة من مديرية الصحة والسكان بقنا، انتقلت إلى مستشفيي فرشوط المركزي ونجع حمادي العام، للتحقيق في الواقعة، واستجوبت عددا من العاملين بهما على خلفية واقعة تزوير شاب شهادة كلية الطب، والعمل بالمستشفيين على مدار خمس سنوات، في أقسام الأطفال والنساء والعناية والاستقبال.

وأشار المصدر إلى أنه تبين ثبوت صحة الواقعة وبناء على ذلك تم إحالة الهيكل الإداري بالمستشفيين للتحقيق وإعفائهم من مناصبهم.

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