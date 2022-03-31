الامارات | الاعلان عن نادي لرجال الأعمال العالميين في دبي على هامش ملتقى الاستثمار السنوي 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلان عن نادي لرجال الأعمال العالميين في دبي على هامش ملتقى الاستثمار السنوي 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن على هامش فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي 2022 الذي عقد في دبي، عن اطلاق نادي "كوين بينج كابيتال كلوب" لأول مرة للجمهور، وذلك خلال حفل استقبال رسمي أقيم في مقر النادي القائم ببرج خليفة حضره كبار الشخصيات ووزراء ومحافظي البلدان المشاركة في الملتقى كأول حدث رسمي يعقده النادي.

وألقى مؤسس النادي ليون ليو كلمة رئيسية عبّر فيها عن رؤيته لفرص الاستثمار المستدامة التي رأها في الامارات.

وحصل ليون ليو خلال الحفل كتقدير لمساهمته القيمة بملتقى الاستثمار السنوي، على جائزة منحته إياها ريبيكا جرنسبان الأمين العالم ل UNCTAD وعبدالله الصالح وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية، وداود الشيزاوي رئيس ملتقى الاستثمار السنوي.

ووفق بيان صادر عن النادي فإن "كون بينج كابيتال كوب" وهو الأول من نوعه كقناة اتصال واستثمار لرجال الأعمال والمستثمرين العالميين القادمين الى الإمارات وخاصة للمستثمرين الصينيين.

كما "تتمحور وظائف النادي الأساسية حول التركيز على المشاريع وندوات ترويج الأعمال إلى جانب خلق تجارب فريدة وحصرية تعتمد على التبادل الثقافي لكبار الشخصيات".

وأكد النادي انه يعتبر قناة موثوقة لجلب وتركيز الاستثمارات بالإضافة إلى تقديم الدعم الشامل لأعضائه والحرص على سد الفجوة اللغوية والثقافية بين المستثمرين الصينيين والدوليين المحليين، وذلك بخلق توافق في الآراء وتهيئة البيئة المخصصة لتحقيق الأهداف الاستثمارية الفعالة والناجحة في الإمارات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news