الامارات | أول ظهور لزينب بعد طلاقها من أحمد حسن: بقالي شهر مشوفتش بناتي.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لزينب بعد طلاقها من أحمد حسن: بقالي شهر مشوفتش بناتي.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في مقطع فيديو قصير، لم يتخط الـ9 دقائق، ظهرت زينب، طليقة اليوتيوبر المصري أحمد حسن، لأول مرة عقب انفصالهما، تؤكد عودتها من الغربة إلى مصر، عقب 8 أشهر، خاصة أنها ابتعدت عن أهلها وأطفالها لفترة طويلة.

وظهرت زينب داخل المطار، موثقة استعداداتها لعودتها إلى مصر، من انتظارها للطائرة، وحتى وصولها القاهرة، مؤكدة أنها لم تر ذويها منذ 8 أشهر، وبناتها الصُغار منذ شهر تقريبا.

وخلال 8 دقائق، رصدت زينب لحظة المقابلة المنتظرة مع أسرتها وأطفالها؛ إذ بدت تهرول لهم لاحتضانهم وتقبيلهم: "بقالي كتير أوي مشوفتهومش، ومشوفتش بناتي من شهر، أخيرا رجعت.. ومصر أم الدنيا مهما لفيت وسافرت".

ووعدت زينب، طليقها أحمد حسن وذويه برؤية الأطفال بشكل مستمر: "هخليهم يكلموا باباهم فيديو، ويشوفهم.. احنا انفصلنا بهدوء، وأهل أحمد يزورونا في أي وقت عشان البنات".

وكان اليوتيوبر أحمد حسن، أعلن انفصاله عن زوجته زينب، من خلال نشر صورة جمعته بها، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وعلق عليها: "قدر الله وما شاء فعل، بعد 4 سنين زواج كانوا أسعد 4 سنين في حياتي، وربنا رزقنا بطفلين زي القمر، قررنا الانفصال بشكل رسمي وبهدوء ودون أي خلافات".

وعلى الجانب الآخر، أعلنت اليوتيوبر زينب محمد، خبر انفصالها عن زوجها، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أيضا، بنشر صور تجمعها به، معلقة: "طبعا أنا مش عارفة أبدأ إزاي أو منين، بس اللي حابة أقوله إنك صديق الكفاح وكنت أغلى وأحلى حاجة حصلت في حياتي، خلي بالك من نفسك، وبكل هدوء وأدب واحترام انفصلنا، وأدعو الله فيما هو قادم أن يوفقه".

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