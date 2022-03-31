لا للخلط.. أفضل الطرق لتثبيت رائحة البارفان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

سريعاً ما تزول رائحة العطر لدى العديد منا بعد مرور بضع ساعات، وهذا يسبب الإزعاج لكثير من الناس، ويحدث عادةً مع العطور ذات الروائح الخفيفة أو غير الأصلية.

لكن يمكنك بتحديد المكان الذي يوضع عليه العطر ضمان بقاء رائحته وعدم زوالها بشكل سريع، ونعرضها لكم نقلاً عن موقع "bightside".

- لكل عطر وقته المناسب

لا تنس أنك لن تكون أنت فقط من يشم العطر، بل الآخرين أيضاً، فمن المهم أن تعرف الوقت المناسب لاستخدامه، إذ يجب وضع الروائح الخفيفة أثناء النهار وخلال الأشهر الأكثر حرارة، وعندما يصبح الجو باردًا أو عندما تذهب إلى حفلة، يمكنك استخدام عطر برائحة أقوى.

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-لا تخلط العطور

عند استخدام عدة أنواع من مستحضرات التجميل بالعطور على سبيل المثال، عطر ومزيل للعرق وكريم للجسم، قم بشراء المنتجات التي تتطابق مع بعضها البعض ويفضل أن يكون ذلك من نفس خط الإنتاج، لا ينبغي أن يكون هناك أي روائح أخرى تتعارض مع عطرك، من الناحية المثالية، يجب ألا يكون لمزيل العرق وكريم الجسم أي رائحة على الإطلاق إذا فعلوا ذلك، فلا تستخدمها.

- ضعه على بشرتك أو على ملابسك

ربما تكون هذه هي القاعدة الأكثر أهمية على الإطلاق، لا يجب وضع أي عطر على الجلد لا تنسى هذا.

ينصح الخبراء بوضعه على ملابسك، وخاصة اﻷقمشة المصنوعة من الفراء والقطن والصوف والكتان جيدة جدًا في الاحتفاظ بالروائح، إلى جانب ذلك، يجب أن تضع من مسافة بعيدة حيث يمكن للعطر أن يترك بقعًا على الأقمشة الخفيفة ويفسد ملابسك بشكل دائم.

- لا تفرك العطر في يديك

من أكثر الأخطاء التي يرتكبها الناس شيوعًا هو فرك العطر (مثل فرك معصميك معًا بعد وضعه) لكن إذا قمت بذلك، فإنك تدمر جزيئات العطر، من أجل الحفاظ على الرائحة نفسها، يجب رشها أو وضعها بأصابعك.

- ما الأماكن المناسبة لوضع العطر؟

المنطقة خلف الأذنين والمعصمين في هذه المناطق، تكون الأوعية الدموية قريبة جدًا من سطح الجلد، وسيساعد النبض ودرجة الحرارة على انتشار الرائحة.

- الشعر

من المعروف أن الشعر يحافظ على الروائح بشكل جيد بفضل تركيبته، ولكن يجب أن تحذر من العطور التي تحتوي على الكحول تجعل الشعر جافًا، لذلك من الأفضل عدم وضعها على الشعر نفسه، ولكن بدلاً من ذلك رشها على الفرشاة قبل استخدامها.

العطور الزيتية والصلبة ليست أفضل الخيارات للشعر لأنه من الصعب نشرها وقد تجعل الشعر يبدو دهنيًا.

- الجزء الخلفي من الرقبة

ربما تكون هذه هي المنطقة الأقوى، فهي تحافظ على الرائحة لفترة أطول من المناطق الأخرى، ويجب استخدام هذه المنطقة فقط خلال الشتاء والخريف لأن الحرارة تجعل الرائحة قوية جدًا.

- ثني الكوع

يعتقد صانعو العطور أن هذه المنطقة مناسبة جداً أكثر من منطقة الرقبة أو الرسغ، لأن الجلد هنا يكون ناعم، ولكن هناك خطر التعرض للحساسية تجاه بعض مكونات العطر فكن حذراً ولا تفرط في وضعه.

من الأفضل تخزين العطر في مكان بارد، دون الوصول إلى الأكسجين يفضل وضعه في الفريزر حتى تكون رائحتها أقوي.

- لا تضع العطور على مجوهراتك

تتأكسد وتفسد مظهر مجوهراتك، بل ستغير الرائحة أيضًا.

من الأفضل الاحتفاظ بالرائحة على البشرة الدهنية، لذلك قبل استخدام العطر، قم بترطيب البشرة باستخدام كريم أو لوشن.

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