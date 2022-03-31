طريقة عمل شربات البسبوسة في البيت.. بالخطوات والصور

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

شربات البسبوسة يجب أن يكون ذو قوام مثالي؛ إذ أنه يختلف عن شربات القطايف والكنافة، وفيما يلي طريقة عمل شربات البسبوسة في البيت بسهولة خطوة بخطوة، لتنعمي بطعم مثالي للبسبوسة، وحضريها لأسرتك خلال شهر رمضان الكريم، بحسب الشيف نجلاء الشرشابي، وسالي فؤاد على قناة سي بي سفرة.

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طريقة عمل شربات البسبوسة

2 كوب سكر

2 كوب ماء

نصف كوب عسل جلوكوز

ماء ورد

ملعقة كبيرة سمنة

طريقة التحضير

- يوضع السكر مع العسل الجلوكوز والماء وماء الورد على النار حتى يغلي لـ عمل الشربات.

- تُضاف ملعقة السمنة ويترك الخليط على النار حتى تتجانس المكونات تماما ويكتسب القوام المتوسط.

- يجب أن يوضع الشربات الساخن على البسبوسة وهى ساخنة ثم تغطى وتدخل الفرن مرة ثانية لـ 10 دقائق أخرى بعد تمام النضج.

- نُخرج البسبوسة من الفرن وتُزين بالقشطة وترش بالفسدق المفروم.

طريقة عمل شربات البسبوسة بالليمون

كوب ونصف من السكر

كوب ونصف من الماء

نصف ليمونة معصورة

ملعقة كبيرة من السمن

طريقة التحضير

- يوضع الماء مع السكر في قدر على النار، مع التقليب حتى تختلط المكونات جيدا.

- يُترك شربات البسبوسة على النار حتى تمام الغليان.

- يُضاف عصير الليمون مع استمرار التقليب.

- إضافة ملعقة من السمن مع التقليب حتى تغلي من جديد ونطفأ عليها النار.

طريقة عمل شربات بالفانيليا

2 كوب من السكر.

2 كوب من الماء.

ملعقة ماء ورد.

ملعقة فانيليا.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير

- يُوضع الماء والسكر في وعاء عميق على نار متوسطة، مع عدم تقليب هذا الخليط حتى يغلي ويندمج مع بعضه.

- بعد غليان الشربات نهديء النار قليلًا.

- بعد مرور ربع ساعة أو أقل يضاف ماء الورد، وكذلك عصير النصف ليمونة.

- يُترك الشربات بدون تقليب لمدة خمس دقائق على نار هادئة.

- يُرفع أخيرا الشربات من على النار.

- تُوضع الفانيليا مباشرةً، وتقلب.

- يترك الشربات ليبرد بعض الشيء قبل أن يوضع على البسبوسة.

- يجب وضع الشربات بشكل متناسق ومتوازن على البسبوسة.

نصائح عمل شربات البسبوسة

- يجب وضع الشربات على البسبوسة وهي ساخنة، كما يجب أن يكون الشربات ساخن أو دافيء.

- إضافة ملعقة كبيرة من السمنة البلدي إلى الشربات لتعطي البسبوسة لمعة.

- لا يجب تقليب الشربات طول فترة وضعه على النار لكن يذاب علي البارد وقبل رفعه من النار مباشرة.

- مقدار الشربات المذكور بشكل عام، يكفي لعمل صينية واحدة مقاس 28.

- لا يُترك شربات البسبوسة مدة كبيرة على النار.

- السكر المستخدم في الشربات يجب أن يكون أبيض ناصع له حبيبات صغيرة كي لا يحدث تكتل.

- لتجنب تسكير الشربات ضيفي إلى الوصفة الأساسية 2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض أو عسل الجلوكوز أو السيرب الثقيل.

- وللاحتفاظ بالشربات بفترة أطول، يمكنك الاحتفاظ بالسيرب الخفيف بوضعه داخل برطمانات نظيفة معقمة وندخله الثلاجة، وعند عمل البسبوسة نخرج العسل من الثلاجة ويُسخن ثم يوضع على البسبوسة ليعطيها لونا وطعما مميزا من الداخل.

طريقة تخزين شربات البسبوسة

2 كوب سكر

2 كوب ماء

2 ملعقة عسل جلوكوز

2 ملعقة سمن بلدي

ليمون

حبهان

قرفة عيدان

فانيليا بودرة

زعفران بودرة

طريقة تخزين شربات البسبوسة

- يوضع السكر والماء والحبهان والزعفران والقرفة في وعاء عميق، ويُقلب ثم يضاف السكر الجلوكوز والسمن.

- يُترك الخليط على النار حتى الحصول على القوام المطلوب.

- تُضاف عصرة ليمون والفانيليا عند الغليان.

- يُخزن الشربات في برطمان في الثلاجة، ويسخن وقت الاستخدام.​