طريقة عمل العجة بالبيض والدقيق.. في خطوات سهلة وسريعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

العجة بالبيض والدقيق واحدة من الأكلات اللذيذة والمغذية، التي يمكن عملها في البيت لأطفالك بسهولة وسرعة، وكذلك يمكن تقديمها على السحور خلال شهر رمضان الكريم.

وفيما يلي طريقة عمل العجة بالبيض والدقيق، على طريقة الشيف «نجلاء الشرشابي، وشربيني، وسالي فؤاد»، خطوة بـ خطوة خلال دقائق قليلة بسهولة، وسرعة في البيت.

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طريقة عمل العجة بالبيض والدقيق

فيما يلي مقادير وطريقة عمل عجة البيض بالدقيق:

ملعقة كبيرة دقيق

1/2 ملعقة صغيرة باكينج بودر

1/2 ملعقة صغيرة خميرة

6 بيضات

1/2 كوب جبن مبشور أي نوع

1/4 كوب حليب

نصف ثمرة بصل شرائح

نصف ثمرة فلفل أخضر شرائح

ثمرة بطاطس مقطعة مكعبات

ملعقة كبيرة زيتون أسود شرائح

ثمرة طماطم متوسطة مقطعة

نصف ملعقة كبيرة سمن

ملح وفلفل حسب الرغبة

طريقة التحضير

يسخن الفرن وتدهن صينية بالسمن أو الزيت.

يخلط الباكينج باودر والخميرة مع الدقيق في طبق ويوضع جانبا.

يخفق البيض مع الحليب في طبق عميق ويضاف الملح والفلفل.

تضاف الخضروات المقطعة والزيتون ويقلب جيدا.

يضاف الجبن مع الاستمرار في التقليب.

يضاف الدقيق تدريجيا.

يسكب الخليط بعناية في صنية الفرن وتدخل العجة 15 - 20 دقيقة، حتى يصبح لونها ذهبيا، ثم تقدم ساخنة.

طريقة عمل العجة بالبيض والدقيق المصرية

6 بيضات

نصف كوب دقيق

بصلة مفرومة

جزر مبشور

سمن

شبت

بقدونس

كزبرة خضراء

نصف كوب حليب

معلقة صغيرة بيكنج بودر

ملح

فلفل أسود

طريقة التحضير

تشوح البصلة في السمن مع الملح والفلفل الأسود

يضاف الدقيق ويشوح مع البصلة ثم يضاف الجزر ويقلب ثم يضاف اللبن والخضرة وتقلب

ترفع طاسة البصل من على النار ثم يضاف البيض والملح والفلفل والبيكنج بودر ويقلب

تدهن صينية بايركس بالسمن ثم يوضع خليط البيض

تدخل الصينية الفرن حتى تمام التسوية على درجة حرارة 200 على الرف السفلي ثم على المتوسط ثم تقدم.

طريقة عمل عجة البيض بدون دقيق

6 بيضات

بصلة متوسطة مفرومة

2 ملعقة كبيرة بقدونس

2 شريحة تيركي مقطع قطع صغيرة

¼ كوب فلفل أحمر مقطع مكعبات

¼ كوب فلفل أخضر مقطع مكعبات

¼ كوب طماطم مقطعة مكعبات

½ ملعقة صغيرة بيكنج باودر

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

طريقة التحضير

يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

يخفق البيض في إناء عميق، ويضاف له الملح والفلفل الأسود والبيكنج باودر، ويقلب جيدًا.

يوضع زيت الزيتون في صينية غير قابلة للالتصاق ويوزع فيها.

يضاف البصل المفروم والفلفل الأخضر والفلفل الأحمر والطماطم والبقدونس والتيركي، وقلبي الخليط جيدًا.

يضاف البيض المخفوق للخليط السابق.

تدخل الصينية الفرن لمدة 15 دقيقة.

تخرج صينية العجة من الفرن، وقدميها ساخنة.

طريقة عمل عجة البيض بالدقيق والنعناع

4 بيضات.

كوب ونصف من البقدونس المفروم ناعم.

بصل أخضر مفروم.

2 ملعقة كبيرة نعناع مفروم.

كوب دقيق.

بهارات.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة فلفل الأسود.

ملعقة كبيرة زيت النباتي.

طريقة التحضير

يخلط البيض، والفلفل الأسود، والملح، والبقدونس، والبصل، والدقيق، والكمون جيدا مع بعضهم البعض، حتّى يتشكّل خليط متماسك ومتجانس.

يسكب في مقلاة كبيرة الحجم الزيت النباتي، ويترك حتّى يسخن.

يضاف إلى الزيت في المقلاة باستخدام ملعقة عجينة العجة بشكلٍ تدريجي، حتّى يتشكّل قرص من العجة.

تترك العجة حى تستوي على النار ويصبح لونها مائلاً إلى الذهبي، ثمّ تقلب على الجهة الآخرى.

توضع العجة على ورق المطبخ، لإزالة الزيت الزائد منها.

تقدم العجة مع الخبز والمخلل.