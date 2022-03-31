طريقة عمل القطايف بالجبنة.. خطوات سهلة وعلى قد الإيد

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر القطايف بالجبنة من أكثر الأنواع المفضلة لدى الكثيرين، خاصة الأطفال، نظرا لمذاقها الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها بأكثر من وصفة، وتتواجد بكثرة خلال شهر رمضان الكريم.

وتبحث الأمهات عن طريقة إعداد قطايف بالجبنة، سواء من خلال برامج الطبخ أو المواقع الخاصة بالشيفات.

ويُقدم «هُن» طريقة عمل قطايف بالجبنة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي تستخدم إمكانيات على قد الإيد.

مقادير قطايف بالجبنة والبسطرمة

قطايف

بسطرمة

جبنة عكاوى

زيت

طريقة تحضير قطايف بالجبنة والبسطرمة

اخلطى الجبنة مع البسطرمة واحشي بها القطايف

حمري القطايف في زيت غزير حتى يصبح لونها ذهبي وترفع وتقدم.

مقادير قطايف بالجبنة والعسل

قطايف

شربات

فسدق

جبنة بالقشطة

عسل أبيض

زيت

طريقة تحضير قطايف بالجبنة والعسل

تخلط الجبنة مع قليل من العسل ثم نحشي القطايف

تقلى في زيت غزير حتى تصل إلى اللون الذهبي

ترفع وتوضع في الشربات وتزين بالفسدق وتقدم

مقادير قطايف حادقة بالجبنة والزيتون

زيتون أسود شرائح

زيت

قطايف

جبنة بيضاء

طريقة تحضير قطايف حادقة بالجبنة والزيتون

احشي القطايف بالجبنة والزيتون المفروم

اقلي القطايف في الزيت ثم قدميها

مقادير قطايف بالجبنة

جبنة

قطايف

زبدة

ماء الورد

رشة سكر

طريقة تحضير قطايف بالجبنة

فتتي الجبنة في وعاء، وضيفي عليها رشة من ماء الورد وملعقة من السكر.

احشي القطايف بالجبنة واقليها جيدا، كرري عملية الحشو على جميع القطايف.

ادهني قاع طبق الفرن بالقليل من الزبدة.

ضعي حبات القطايف داخل طبق الفرن، وادهني القطايف بالزبدة من الأعلى بريشة دهن الطعام.

ادخليها للفرن لمدة 15 دقيقة، وزينيها بالمكسرات أو بالفستق.

طريقة عمل عجينة القطايف

ربع كوب حليب بودرة

2 معلقة كبيرة سكر

2 كوب دقيق

نصف كوب سميد

3 كوب ماء

ملعقة كبيرة بيكينج باودر

طريقة تحضير عجينة القطايف دون خميرة

تخلط المقادير جيدا، وبعد ذلك يُؤخذ قليل من الخليط ويوضع في طاسة حتى تمام الطهي.