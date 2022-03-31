الامارات | يقتل زوجته وطفليه وحماته حتى لا يترك شاهداً واحداً على الجريمة

شكرا لقرائتكم خبر عن يقتل زوجته وطفليه وحماته حتى لا يترك شاهداً واحداً على الجريمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد مرور 48 ساعة على مقتل امرأة وطفليها الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عامًا ووالدتها في مدينة أحمد أباد بولاية غوجارات الهندية، قالت الشرطة إنها قامت بحل لغز القضية، حيث اعتقلت الشرطة زوج المرأة، ويدع فينود، واتهمته بارتكاب الجريمة.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على الجثث في غرف مختلفة بالمنزل، حيث تم العثور على الأطفال معًا في غرفة، بينما تم العثور على الزوجة سونال وأمها في غرفة أخرى. تم نقل جميع الجثث إلى المستشفى المحلي لتشريح الجثة.

وقال مسؤولو الشرطة إن الجثث تعرضت للطعن بشكل متكرر بأداة حادة.

وبحسب شرطة أحمد آباد، فقد توجه المتهم فينود إلى مدينة سورات بعد ارتكاب الجريمة، ومن سورات، غادر إلى مدينة إندور، حيث كان يخطط لمغادرة إندور أيضًا ولكن تم القبض عليه من قبل فرع شرطة إندور للجريمة، وتم نقله الآن إلى أحمد آباد.

ويغير المتهم أقواله بشكل مستمر، ولم يقدم أي دافع وراء القتل، ومع ذلك، قال رجال الشرطة إن فينود أخبرهم أنه لا يريد ترك أي شاهد، لذلك، قتل كل فرد في الأسرة.

لكن، حتى الآن لم يُعرف بعد من الذي قُتل أولاً.

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