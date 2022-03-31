الامارات | العراق : وفاة 5 لاعبين كرة طائرة في حادث مروري

شكرا لقرائتكم خبر عن العراق : وفاة 5 لاعبين كرة طائرة في حادث مروري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي 5 من لاعبي فريق كرة الطائرة مصرعهم اليوم نتيجة حادث مروري في أربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق.

ونقل موقع "رووداو" أن إحدى السيارتين كان يستقلها 5 أشخاص لقوا مصرعهم جميعا، فيما أصيب سائق السيارة الأخرى بجروح بليغة وفق ما قالته السلطات.

وأوضحت أن المتوفين الخمسة و هم لاعبين في فريق بنصلاوة للكرة الطائرة كانوا في طريقهم للمشاركة في مباراة مهمة اليوم.

و يذكر أن أكثر من 1500 عراقي لقوا مصرعهم جراء حوادث مرور عام 2020 وفقاَ لمفوضية حقوق الإنسان العراقية.

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