في عيد ميلاد إيمي سمير غانم .. دلال عبد العزيز سر شياكتها بمسلسل «هبة رجل الغراب» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

واحدا من أكثر المسلسلات نجاحا الذي شاركت في بطولته الفنانة إيمي سمير غانم، هو «هبة رجل الغراب»، وجسدت فيه دور فتاة تلقائية تتمتع بقدر متواضع من الجمال، وكي تمثل الدور جيدا كان عليها ارتداء أزياء قديمة بالية لتُرضي ذوق تلك الفتاة صاحبة «الدقة القديمة» في المسلسل، وفي عيد ميلاد إيمي سمير غانم الـ35، نقدم فيما يلي، سر ملابسها الغريبة في «هبة رجل الغراب».

سر أزياء إيمي سمير غانم في هبة رجل الغراب

تحدثت الفنانة إيمي سمير غانم عن سر ملابسها في في هبة رجل الغراب خلال لقاءها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها، إذ تساءلت منى الشاذلي عن سر ملابس شخصية «هبة» الغريبة ومن أين اشترتها، لتقول «إيمي» إن السر هو والدتها.

وذكرت «إيمي» أنها استعانت بملابس اشترتها والدتها الراحلة دلال عبدالعزيز لترتديها في فيلم «امرأة وامرأة»، وكانت حينها أحدث موضة في عالم الأزياء، ولكن في الوقت الحالي عندما ارتدتها «إيمي» كانت مضحكة للغاية وملائمة لشخصية المسلسل.

وتحول الموقف الذي روته «إيمي» إلى مزحة طريفة، إذ قالت منى الشاذلي إنها لا يمكن أن تصدق أن دلال عبدالعزيز ارتدت تلك الملابس في أي وقت سواء كان ماضي أو حاضر.

وساعد الستايلست «إيمي»، في اختيار ملابس التسعينيات والثمانينيات أيضا لتجسيد شخصيتها في مسلسل «هبة رجل الغراب» بشكل واقعي، وردت منى الشاذلي بأن استايلات الوقت الحالي ستكون بدورها بعد عدة سنوات غير ملائمة وقديمة :«هيجي بعد كده اللي يتريق على الليجنز والستراس والألوان اللي بتتلبس دلوقتي، زي ما بنتريق على ألوان السيتينيات والثمانينيات وبنلبسها وإحنا بنهزر وبنضحك على نفسنا».

وكشفت «إيمي» كذلك عن أن دنيا سمير غانم مثلت أيضا في الفيلم الذي استعانت منه بملابس والدتها، وكانت دنيا في ذلك الوقت طفلة في المدرسة.