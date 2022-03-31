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طريقة عمل قطايف بالنوتيلا.. أحلى من الجاهز وبخطوات بسيطة

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

قطايف بالنوتيلا

أصناف الحلوى متعددة الأشكال من أساسيات شهر رمضان الكريم، حيث تحاول الأمهات التنويع في إعداد الحلويات لتناولها عقب الإفطار، وتعد قطايف النوتيلا من أشهر الأنواع التي يحرص الكثيرون على تناولها خلال الشهر المبارك بسبب مذاقها الطيب والشهي.

ويقدم «هُن» في التقرير التالي، طريقة عمل قطايف بالنوتيلا على خطى الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير قطايف بالنوتيلا

كوب دقيق  

1 ونصف كوب ماء دافئ  

2 ملعقة كبيرة سميد 

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة  

ملعقة كبيرة خميرة  

ملعقة سكر  

فانيلا  

2 ملعقة كاكاو خام  

شربات ثقيل 

عسل أبيض

زيت للقلي

بندق محمص مجروش 

ملعقة قرفة  

زبيب  

قشطة طازجة  

شوكولاتة قابلة للدهن  

كريز طازج  

طريقة عمل قطايف بالنوتيلا

- اخلطي الخميرة مع السكر ثم أضيفي الماء الدافئ وقلبيهم جيدا.

- ضعي السميد والدقيق واللبن البودرة والكاكاو والقرفة والفانيلا وقلبيهم جيدا ثم اتركي العجينة حتى تختمر من نصف ساعة إلى ساعة.

- حضري طاسة ساخنة ثم أضيفي إليها العجين بالمغرفة وشكليها وبعد ذلك اتركيها لتنضج.

- احشي العجينة بالشوكولاتة القابلة للدهن أو الكريمة والكريز أو القشطة حسب الرغبة.

- اقلي القطايف في الزيت ثم قدميها بعد وضع العسل عليها.

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مقادير قطايف بالشوكولاتة

قطايف محمرة  

شوكولاتة قابلة للدهن  

كريمة مخفوقة  

كريز مسكر  

لوز شرائح  

طريقة تحضير قطايف بالشيكولاتة

- اخلطي الكريمة مع الشوكولاتة واحشي بها القطايف وزينيها بالكريز واللوز.

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مقادير القطايف بالنوتيلا  

قطايف 

نوتيلا 

شربات للتحلية 

زيت للقلي 

بندق أو فستق مجروش

طريقة عمل القطايف بالنوتيلا  

- امسكي بقطعة القطايف واغلقي نصفها فقط بعد توزيع الحشو جيدا. 

- اقلي القطايف في الزيت نصف قلية. 

- قومي بتصفية القطايف من الزيت، ثم اسقيها بالشربات. 

- احشي النصف الآخر من القطائف بالنوتيلا، وزينيها بالمكسرات من البندق أو الفستق المجروش، وقدميها باردة. 

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طريقة آخرى للقطايف بالنوتيلا

قطايف

شوكولاتة نوتيلا

زيت نباتي للقلي

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- احشى قطع القطايف بالشوكولاتة ثم اغلقيها بإحكام من الطرف على هيئة نصف دائرة.

- في طاسة القلي، سخني الزيت جيدا على نار عالية.

- اقلي القطايف في الزيت حتى يصبح لونها ذهبيا ومقرمشا.

- صفيها وضعيها في طبق التقديم.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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