طريقة عمل عجينة القطايف.. حلويات رمضان بـ«تكات» بسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر القطايف من أساسيات الحلوى في شهر رمضان الكريم الذي يفصلنا عنه أياما قليلة، إذ تعد الطبق الرئيسي على الموائد وفي العزومات بعد تناول الإفطار، وتحرص ربات المنازل على إعدادها بأكثر من وصفة، ويبحث البعض منهن على طريقة عمل عجينة القطايف بطريقة سهلة وبسيطة.

ويُقدم «هُن» فيما يلي، طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل على خطى الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير عجينة القطايف

2 ونصف كوب دقيق

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة سكر

2 كوب ماء

رشة ملح

زيت للدهن

الحشو

جوز هند

فول سوداني

زبيب

زيت للقلي

شربات

طريقة تحضير عجينة القطايف

- في البداية نضرب الدقيق مع الخميرة والماء والسكر والبيكنج بودر في الخلاط حتى الحصول على القوام المطلوب.

- يًقلب الخليط ويُغطى ويترك ليتخمر.

- تُدهن طاسة بالزيت.

- يُقلب الخليط ويُصب نحو 2 ملعقة كبيرة من العجينة على الطاسة.

- تترك العجينة حتى النضج ثم ترفع من على الطاسة.

- تُحشى وتقلى في الزيت.

- توضع في الشربات وتصفي.

- تقدم القطايف.

مقادير عجينة القطايف من دون خميرة

2 كوب دقيق

نصف كوب سميد

ربع كوب حليب بودرة

2 معلقة كبيرة سكر

1 معلقة كبيرة بيكينج باودر

3 كوب ماء

طريقة تحضير عجينة القطايف دون خميرة

- تخلط المقادير جيدا، وبعد ذلك يُؤخذ قليل من الخليط بالكبشة.

- نضع الخليط في طاسة غير قابلة للزق حتى تمام الطهي.

مقادير عجينة قطايف بحشوات مختلفة

2 كوب دقيق

2 ونصف كوب ماء

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقة كبيرة خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة

ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا

نصف كوب سميد

2 ملعقة كبيرة سكر

زيت

الحشوات

عصاج

جبنة موزاريلا

جبنة مشكلة مبشورة

سبانخ مجمدة

سماق

مكسرات

عسل أبيض

قرفة

حبهان

جبنة مربعات

بسطرمة

جبنة مربعات

فلفل رومي

زيتون أسود

طريقة تحضير عجينة قطايف بحشوات مختلفة

- نخلط الدقيق مع الخميرة واللبن البودرة والبيكنج بودر والبيكنج صودا والسميد والسكر.

- يضاف الماء ويُقلب الخليط حتى الحصول على عجينة سائلة غليظة القوام.

- تُغطى وتترك لتتخمر.

- تُدهن طاسة بالزيت وتصب العجينة على مراحل.

- تُرفع عند النضج ثم نغطيها.

- يتم حشو العجينو وهي طازجة وحفظها في الفريزر.

الحشو الحادق

- تُخلط السبانخ مع الجبنة الموتزاريلا والسماق.

- نضع الجبنة الموتزاريلا مع اللحمة المعصجة أو الجبنة والزيتون والفلفل أو الجبنة والبسطرمة أو حسب الرغبة

للحشو الحلو

- تجرش المكسرات مع القرفة والحبهان.

- تحمص في إناء على النار.

- يضاف العسل ويقلب كل الخليط.