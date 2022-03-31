أعراض غير مباشرة للإصابة بـ"ضعف الأوعية الدموية"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

تُعد الدورة الدموية ضرورية لصحة الجسم، وذلك بسبب أن الدم هو المسؤول عن نقل الأوكسجين إلى جميع أجزاء الجسم.

وهناك بعض الأعراض غير المباشرة تشير إلى أن الشخص يعاني من "ضعف في الأوعية الدموية"، وفق ما ذكرت الدكتورة إيرينا فاسيليفا، أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية.

وكشفت الأخصائية، أن التنميل والوخز في اليدين أو القدمين، وبرودة الجلد، والتورم المتكرر في القدم أو الكاحل أو الساق، جميعها تشير إلى وجود هذه المشكلة، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وتقول، "إذا كان الشخص يعاني من مشكلة في الذاكرة والتركيز وتشنجات في الأطراف السفلى ودوالي أو تقرحات على جلد الأطراف السفلى، فعليه الاهتمام بحالته الصحية".

وتشير الأخصائية الروسية، إلى أن أسباب اضطراب الدورة الدموية عديدة ومختلفة. ولكن أكثرها شيوعًا هي تصلب الشرايين والتخثر والسكري وزيادة الوزن والتدخين، لأن جميعها تلحق الضرر بجدران الأوعية الدموية ما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.