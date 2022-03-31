أمل جديد لعلاج الثعلبة.. دراسة: تطور طبي مثير سيكون متاح قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

كشف دراسة جديدة، أن عقار التهاب المفاصل المسمى baricitinib يعالج بفعالية داء الثعلبة في ثلث المرضى.

وذكرت الدراسة المنشورة بمجلة نيو إنجلاند الطبية، أن ذلك تطور طبي مثير نأمل أن يكون متاحا قريبا للمرضى كخيار علاجي.

وقال بريت كينغ، الباحث في الأمراض الجلدية بجامعة ييل: "داء الثعلبة هو رحلة مجنونة، تتسم بالفوضى والارتباك والحزن العميق للكثيرين ممن يعانون منها. تخبرنا هذه التجارب الكبيرة الخاضعة للرقابة أنه يمكننا تخفيف بعض المعاناة من هذا المرض الرهيب"، وفقا لـ"روسيا اليوم".

ويرجع سبب نجاح ذلك إلى وجود بروتين يسمى Janus kinase أو JAKs. وهذه الإنزيمات هي جزء من مسار إشارات يسمى JAK-STAT، والذي يشارك في العديد من المجالات، بما في ذلك الجهاز المناعي.

كما أن مثبطات JAK مثل baricitinib قادرة على تخفيف هذه الاستجابة المناعية لدى بعض المرضى، ما يسمح لبصيلات الشعر بالبدء في النمو مرة أخرى.

وكانت التجارب مزدوجة التعمية، عشوائية، خاضعة للتحكم، ما يجعلها المعيار الذهبي لتحليل كيفية عمل baricitinib لمن يعانون من الثعلبة الشديدة.

وقسم الباحثون 1200 مريض إلى ثلاث مجموعات. وتم إعطاء المشاركين إما دواء وهمي، أو 2 ملليغرام من baricitinib، أو 4 ملليغرام من baricitinib لمدة 36 أسبوعا. وأولئك الذين حصلوا على 4 ملليغرام من baricitinib لديهم نتائج أكثر دراماتيكية، مع أكثر من ثلث في المائة من هؤلاء المرضى يشهدون نمو شعر كبير.

واستخدمت التجربة شيئا يسمى أداة شدة الثعلبة (SALT) لتكون قادرة على تقييم فعالية الدواء. وتتراوح النتيجة من 0 (لا يوجد تساقط للشعر) إلى 100 (تساقط كامل لشعر فروة الرأس).

وفي بداية التجربة، حصل جميع المشاركين على درجة SALT تزيد عن 50، وبحلول نهاية التجربة، حصل حوالي 35% من المرضى الذين عولجوا على 4 ملليغرام من baricitinib، على 20 درجة أو أقل - وهي نتيجة مثيرة. وحوالي 20% من المرضى الذين تناولوا 2 ملليغرام من baricitinib انتهى بهم الأمر بدرجة 20 أو أقل.

وكتب الفريق في دراستهم: "كانت النتيجة الأولية هي الحصول على درجة SALT بمقدار 20 أو أقل في الأسبوع 36. وتم تحديد درجة SALT البالغة 20 أو أقل على أنها نتيجة علاجية ذات مغزى للمرضى الذين يعانون من داء الثعلبة الحاد".

والمزيد من الأبحاث جارية حاليا لتأكيد السلامة والفعالية على المدى الطويل، ولكن هذه نتيجة مثيرة.

ومع الانتهاء الآن من نتائج المرحلة الثالثة من هذه التجربة، والنتائج تبدو واعدة، يمكن أن نشهد قريبا تجديد تسويق هذا الدواء لعلاج تساقط الشعر الشديد أيضا.