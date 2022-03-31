ظلال الجفون البرّاقة لإطلالة عيون ساحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أفادت مجلة “Elle” بأن ظلال الجفون البرّاقة تمثل أحدث صيحات التجميل في ربيع وصيف 2022 لتمنح العيون إطلالة ساحرة تأسر الألباب.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن ظلال الجفون تشتمل هذا الموسم على جزيئات لامعة صغيرة لتمنح العيون إطلالة متلألئة تشع إشراقا وحيوية بما يتناسب مع أجواء الربيع والصيف، التي تتسم بالبهجة والمرح والانطلاق.

وأضافت “Elle” أن ظلال الجفون تتألق هذا الموسم بالدرجات الترابية الرقيقة كالبني والبرونزي، كما تتلألأ أيضا بدرجات الميتالك البرّاقة مثل الذهبي والفضي.