ما هو داء السيلياك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قال المركز الاتحادي للتغذية إن داء السيلياك “Celiac Disease” هو مرض مناعي ذاتي يهاجم الأمعاء الدقيقة، وهو غالبا ما يبدأ من سن 6 شهور إلى سنتين.

وأوضح المركز الألماني أن الإصابة بداء السيلياك المعروف أيضا باسم "الداء البطني" تحدث نتيجة لفرط استجابة جهاز المناعة تجاه بروتين "الجلوتين" الموجود في الحبوب كالقمح والشعير والجاودار.

وتتمثل أعراض داء السيلياك في متاعب الجهاز الهضمي مثل الإسهال وآلام البطن والانتفاخ والإرهاق والغثيان والقيء، بالإضافة إلى التهاب الجلد المصحوب باحمرار وتورم وحكة.

وأضاف المركز أن داء السيلياك قد تترتب عليه عواقب وخيمة مثل نقص الوزن وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد وهشاشة العظام الناجمة عن نقص الكالسيوم وفيتامين "د". وفي أسوأ الحالات قد يصاب الطفل بسرطان الأمعاء.

وبالنسبة للعلاج، أوضح المركز أن العلاج الفعال الوحيد هو اتباع نظام غذائي خال من الجلوتين مدى الحياة.