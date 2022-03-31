روش للأدوية تعلن فشل علاج مناعي للسرطان في المرحلة الثالثة من الدراسات

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت شركة روش هولدينج السويسرية للأدوية إن عقارها للعلاج المناعي للسرطان "تيراجولوماب" فشل في مساعدة المرضى على البقاء على قيد الحياة في المرحلة الثالثة من دراسة بشأن علاج سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة المتوسع، وهو نوع يصعب علاجه من المرض.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الشركة القول اليوم الأربعاء إن العلاج الذي يعطى مع عقار ديسينتريك والعلاج الكيميائي فشل في تعزيز قدرة المرضى على البقاء على قيد الحياة دون تطور.

وأفادت روش بأنها سوف تواصل تجارب المرحلة الثالثة الأخرى على عقار تيراجولوماب ضد أنواع أخرى من السرطان.

وحصل العقار على تصنيف العلاج المبتكر من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية العام الماضي للعلاج الأولي لسرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة المنتشر بدرجة عالية.