تكات تخزين الثوم في موسمه قبل رمضان.. «زيت زيتون وكيس مقفول كويس»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

للثوم شهر واحد فقط في كل سنة، هو شهر مارس حيث يكون الثوم في موسمه طازجا برائحة نفاذة ويصلح للتخزين، وتتقن معظم ربات البيوت تخزينه بأشكال مختلفة سواء كان فصوص، أو مفروم، أو مقطع شرائح ولكن هناك بعض النصائح اليت يجب اتباعها ليكون الثوم المخزن مثل الطازج تماما، ويستعرضها التقرير التالي، بحسب الشيف دعاء في «لايف»، مع «هن».

تكات تخزين الثوم في موسمه

عند تخزين الثوم يجب أن يحتفظ بشيئين أساسيين خلال التخزين كي يكون مثل الطازج تماما، وهو الرائحة النفاذة، والطعم القوي، لأنها هي السبب في نكهات الثوم المميزة في الطعام.

تفضل دعاء تخزين الثوم وهو فصوص كاملة، وليس مفروم، لأن المفروم يفقد نكهته ورائحته بحسب الشيف دعاء.

في البداية يقشر الثوم الطازج في موسمه، مع الاحتفاظ بالفصوص بمفردها.

يجب ألا تلمس المياه الثوم نهائيا ولا يغسل أثناء إعداده للتخزين.

تزال القشور على جانب ويجرى التعامل باستخدام الفصوص فقط.

تخزن الفصوص في أكياس محكمة الغلق، سواء أكياث الثلاجة العادية أو أكياس تغلق بسحاب.

توضع كمية الثوم بحيث تملأ الكيس.

يفرغ الهواء نهائيا من داخل الكيس بالضغط عليه للخارج.

وضع ربع كوب صغير من زيت الزيتون، وليس أي زيت آخر سواء كان ذرة أو عباد الشمس.

تغطية الزيت للثوم كاملا

يجب أن يغطي الزيت الثوم كاملا، مع تفريغ الهواء.

يغلق الكيس ويخزن الثوم في الفريزر، ويمكن أن يستمر الثوم طازجا بهذه الطريقة لمدة عام كامل أو عامين بحسب الشيف دعاء.

تضمن تلك الطريقة ثوم طازج برائحة نفاذة ونكهة قوية.

تلك الطريقة أفضل من تخزين الثوم مفروم لأنها تتيح لربة المنزل استخدامه شرائح أو فصوص كاملة، كما تتطلب بعض الأكلات.

أهم نصيحتين أن يكون الزيت زيت زيتون، والكيس مفرغ الهواء ومحكم الغلق للحصول على ثوم مخزن صحي وطازج.