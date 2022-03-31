لبس العيد 2022 للمحجبات.. «بناطيل فضفاضة وبلوزات واسعة مناسبة للحياة العملية»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع اقتراب شهر رمضان تكثر زيارات النساء للمتاجر والمحلات حيث شراء ملابس العيد 2022 خاصة المحجبات الذين غالباً ما تكون ملابسهم غالية الثمن ولأن الكثير من النساء لا يستطعن التنسيق في لبس العيد واختيار النمط المناسب لذلك يعرض «هن» لبس العيد 2022 للمحجبات باشكال وأنماط عصرية، وفقا لموقع Urbanculture الإنجليزي.

قمصان بأكمام طويلة

تعتبر البلوزة ذات الأكمام الطويلة من أكثر الصيحات الجديدة التي تناسب لبس العيد 2022، وذلك لأنها متعددة الاستخدامات، يمكن ارتداؤها على تنورات واسعة أو بناطيل جينز ويمكن تنسيقها مع أكثر من بلوزة أخرى لتناسب مظهرك الخارجي أثناء زيارات العيد المتعددة وخروجاته التي لا حصر لها

كما يمكن التفكير في طرق مبتكرة لتسنيقها مع مجموعة من الألوان والأشكال المختلفة مثلا ارتداء الألوان الوردية مع بلوزة قطنية بيضاء وبنطلون جينز أزرق أو فيروزي أو حتى الأسود.

البلوزات والسترات الأنيقة

في حين أن القمصان البسيطة ذات الأكمام الطويلة تبدو رائعة إلا أنها عادة ما تكون مخصصة للمناسبات الأكثر استرخاء أو التي تريدين أن تشعري فيها بالراحة والحيوية، لذلك فهي من الاستايلات المناسبة لأزياء العيد 2022 للمحجبات، سواء كنت خروجة العيد عبارة عن حفلة أو خروجة مع الأصدقاء لذلك فهي الحل المناسب لكي.

تتميز تلك البلوزات والسترات بقمم أنيقة وشكل جذاب يجعلها الأفضل لخزانتك وتجعلك تبدين بشكل عصري وبسيط، بالإضافة إلى ذلك فإنها تتناسب مع البنطلون أو التنورات الطويلة ومن أكثر البلوزات سهولة في للارتداء.

الكارديجان

من الملابس المختارة لعيد 2022 للمحجبات يعتبر الكارديجان هو أكثرهم جاذبية وسهولة في الارتقاء ويمكن تنسيقة مع أكثر من قطعة تناسب المختمرات إذا تم ارتداؤه على تنورات واسعة وللمحجبات بشكل عام إذا تم تنسيقة مع بناطيل واسعة وهو من الموضة الأكثر جاذبية وعصرية في العالم.

بعض أنواع الكارديجان لها طبقات تسمح بتعدد واختلاف الأسلوب والملابس المختارة معه.

جيب أو تنورات ماكسي متعددة الاستخدامات

تأتي التنانير أو الجيب في مجموعة متنوعة من الأساليب وذلك بداية من قصاتها المنسدلة أو تلك المفتوحة وأخرى بها أزرار مضاف إليها بعض نقوش الورد، لذلك فإن الحصول على تنورة طويلة يعتبر الاختيار الافضل لملابس العيد 2022 للمحجبات ذلك لأنها مريحة وأنيقة وتظهر أنوثتك لكن يجب الحرص على اختيار الأقمشة غير التقليدية والأنماط المريحة منها.

تعتبر التنانير الطويلة من الملابس التي تعطي مظهرا متواضعا وأنيقا، كما تسمح بالتحرك بحرية أكبر من الفساتين الفضفاضة، كما أنها تسمح بتعدد الاختيارات المناسبة لها لتنوع المظهر الخارجي وتختلف أيضا الإكسسوارات المستخدمة معها والأحذية أيضًا يمكن في بعض الحالات ارتداء الكعب العالي وفي الأخرى لا يجوز لكنها على أي حال اختيار مناسب للملابس العيد هذا العام للمحجبات.

البناطيل الفضفاضة بقصة كبيرة

أخيرا تعتبر البناطيل الفضفاضة هي الأكثر ملاءمة في لبس العيد 2022 للمحجبات ليس ذلك فقط بل هي أيضاً تلائم الجميع على أي حال، فهي تتفوق على التنورة الطويلة من حيث الراحة في السير والحركة المستمرة طوال اليوم، وتعتبر البناطيل الفضفاصة من الملابس المستوحاة من رحلات البضائع والسفاري كلها أنماط عصرية تناسب هذا العام وتحديدا هذا العصر المليء بالحركة والحيوية.