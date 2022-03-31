3 سيدات يتاجرن مع الله بتنظيف المسجد استعدادا لرمضان: «بنرتاح نفسيا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

للجميع طقوسهم في الشهر الكريم، ففي شارع الغورية وبالتحديد داخل مسجد «المؤيد شيخ»، يقوم ثلاث سيدات بتنظيف المسجد، حتى أصبحت عادة اعتدن عليها منذ أكثر من 30 عاما، مهمة يفعلونها سنويا ابتغاء لمرضاة الله، وترحيبا بزوار بيوت الله في شهر رمضان المبارك، حتى أصبحت سمة الشهر المبارك بالنسبة لهم.

منى وفتحية وأم محمود ينظفن مسجد «المؤيد شيخ» منذ أكثر من 20 عاما

أكثر من 20 عاما بدأت منى وفتحية وأم محمود في ممارسة هذه العادات الرمضانية التي أصبحت عادة سنوية بالنسبة لهم ينتظرونها كل عام بكل لهفة واشتياق: «بنحس براحة نفسية غير عادية واحنا بنضف المسجد هنا وبنكون منتظرين رمضان بفارغ الصبر»، بهذه الكلمات عبرت السيدات عن المشاعر الرائعة التي تغمرهما وهم يساهمن في تنظيف بيت الله.

فتحية محمد، صاحبة 48 عاما من سكان منطقة الغورية بالقاهرة تروي لـ «الوطن» أنها منذ فترة طويلة وهي تساعد في تنظيف المسجد تجهيزا لصلاة التراويح بشهر رمضان: «أنا ليا يمكن كتير بخدم في الجامع هنا لوجه الله وبنغسل السجاد كل سنة والستائر وبنجيب قلل عشان الناس تشرب منها في صلاة التراويح».

حالة من البهجة بعد عودة السيدات لقضاء التراويح في المسجد

حالة من الفرحة والسعادة صاحبتها بعد السماح بعودة السيدات لقضاء صلاة التراويح بالمساجد خلال الشهر الكريم: «لما قالوا هيفتحوا السنة دي المساجد عشان الناس تصلي في رمضان حسيت بفرحة كبيرة وفضلت أزعرط»، لافتة أنها في العامين الماضيين كانت لا تشعر بالأجواء الرمضانية، نظرا لانتشار فيروس كورونا: «لما الجامع كان مقفول السنين اللي فاتوا كنت مخنوقة وكنت بروح مسجد سيدنا الحسين وأفضل أبكي هناك وأدعي ربنا عشان يفتحوا الجوامع».

منى عبد الكريم، صاحبة 50 عاما ومن سكان المنطقة، تجد سعادتها وهى تقوم بهذا العمل الخيري: «بكون مرتاحة نفسيا لما بنضف الجامع ونعمل عمل الخير ده وبنشكر ربنا سبحانه وتعالى عشان الجوامع»، مضيفة أنهم قبل قدوم شهر رمضان يتقف الثلاثة معا ويجهزوا ما يحتاجه الجامع: «بنتفق مع بعض إحنا الثلاثة وبنجيب القلل ونغير الستائر قبل رمضان عشان التراويح».

«أم محمود» تنتظر الشهر الكريم كل عام

أما «أم محمود»، صاحبة 55 عاما، تروي أنها تنتظر شهر رمضان كل عام، فمنطقة الغورية بالنسبة لها تعد أصل الاحتفال بشهر رمضان: «رمضان بيكون جميل في الغورية هنا عشان ده يعتبر أصل رمضان والناس بتيجي تصلي التراويح في مسجد المؤيد شيخ» متمنية أن يتقبل الله منها العمل الخيري الذي تقوم به.